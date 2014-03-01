В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...
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germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"! И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было! И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?
germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"! И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было! И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?
Про Беларусь не скажу, а вот за это время Турция и Казахстан не плохо развились, чего не скажешь про Украину...
germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
, а ещё вернуть все тарифы на уровень 2013 г., и цены на товары снизить в 3 раза.
germ написав:Если бы не обвалили грн с 8 до 27 люди не ломанулись бы в таком количестве в гейропу... стоимость активов была бы в 10 раз выше чем сейчас.. это понятно любому кроме кучки т.н. "экспортеров", которые видели перед собой "пять копеек", которые можно легко хапнуть...вернуть курс к 8грн это был бы первый шаг навстречу людям..
А чего не к 5? Давай уже сразу и второй "шаг навстречу людям"! И третий, к 1,76 и четвертый - 1к 1, чтоб считать легче было! И ничего что за это время в Белоруси, Турции или Казахстане, без нападения агрессора и оккупации части территории с промышленностью курс валют девальвировал в три раза?
Насчет оккупации: 1. Грузия в 2008-м потеряла не меньшую часть территории (в %) и не менее важную в экономическом плане чем ОРДЛО+Крым для нас. Тем не менее курс доллара практически не изменился за время войны с Россией (начал расти только с мировым кризисом). 2. Иракский динар в 2004: курс даже упал по сравнению с предыдущим годом. И там, и там была полномасштабная война, чего и близко не было в Украине.