Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
РВС Банк - неплатоспроможний

РВС Банк - неплатоспроможний
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #

Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 12:53

Re: РВС Банк - неплатоспроможний

А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:33

  sinowi написав:А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?

Ничего переписывать не надо будет. Просто, обязательство по договору возьмет на себя принимающий банк и выплатит все согласно договору. Проверено.
1
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 13:50

nord
а если я захочу оставить в новом банке все вклады пока старый договор в силе до даты его окончания, --на каких условиях это делается? --на условиях РВС банка или на условиях нового банка? И как поступить, если я не буду согласен с суммой выплаты? К кому тогда обращаться?
sinowi
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 14:43

  sinowi написав:А кто подскажет? Я сейчас не в Украине, как проверить наличие себя в реестрах на выплаты? У меня были вклады в валюте. И какой курс был взят за основу перевода в гривну - евро - доллар? Какие есть варианты равития событий? Если допустим банк кому то передадут, то видимо надо будет переписывать договора, или?


Курс НБУ на день объявления банка неплатоспроможным, т.е. на 4 ноября. А проверить можно в двух местах: в Дии есть раздел "выплаты по банкам", и в Приват24 заходим в общение с оператором, но там можно без оператора, просто набрать в чате "ФГВФО" и оно само выдаст следующие действия по проверке.
  #
Форум:
