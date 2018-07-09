В Україні курс валюти міг би зміцнитися до рівня 20...

Додано: Сер 11 лип, 2018 03:27

yanyura написав: Surfer

А эти с вами не согласны:

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В пояснительной записке к документу авторы обращают внимание своих коллег на тот факт, что после отмены государственного надзора за ценами 1 июля 2017 года в Украине обозначился резкий рост стоимости продуктов.



Так, в минувшем году, по данным ассоциации поставщиков розничных сетей, продуктовые цены выросли на 17,7%. Еще «плюс» 14% ожидают от цен в году нынешнем.

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https://news.finance.ua/ru/news/-/42991 ... konoproekt А эти с вами не согласны:

Неправда ваша. Никаких противоречий с тем что я говорю. Я зачастую отношусь к подобным просчетам как к просчету средней температуры по больнице. Да и все остальные просчеты "инфляции" и т.п. имеют ту же природу - просчет сферического коня в вакууме. Раз уж зацепились - на примере молока - как вы видели ценовой диапазон от 9 до 25 и выше.- 100% уровень 2013 года, даже чуть ниже чем я тогда брал. При смещении количества предложений в большую сторону. Тут можно легко нарисовать и 50% и 100%. Таким образом подбором "потребительской корзины" %% можно рисовать совершенно любые - под мизантропическое ржание сферического коня откуда то из недоступных глубин вселенной аля "Д.Б.". Безусловно , баранов пока достаточно много и они стадом уверенно идут сгребая ПА26 к краю обрыва как в потребительских ценах так и с валютным курсом под зазывание барыг и кабанчиков. Но далеко не весь рынок такой.Я смотрю исключительно по своей "корзине", оцениваю ее изменение. Естественно я не беру например молоко по 25 , я беру по ценам по котором брал до 2014. Предложений таких на рынке предостаточно. И такая ситуация по 80-90% потребительской корзины. Поэтому я говорю что и говорил - с 2013 года я продолжаю жить почти в ТОМ же ценовом диапазоне в частности на продукты питания.И главное - за 5 лет курс "26" остался практически вируальным, что касается отечественных цен. Он безусловно есть на окошках обмеников - потому что он стал таким же товаром , раздутым безмерно, как и молоко "по 25" - раздутым на панике и инфернальном "буиттокадорожать". И "присутствует" на некоторых продуктах которые шустрые дельцы впаривают не сильно адекватным гражданам - при наличии аналогичных товаров по цене уровня 2013 года. У которых основная модель поведения - искать "не там где потерял а под фонарем потому что там светлее". Баранам легче слышать что кто то сказал что "все дорожает" - анализировать и сопоставлять им нечем. Им лишь бы свое стадо мычащее - там они себя в своей среде нормально чувствуют , даже идя к краю обрыва - а пофиг , "зато в толпе", "всеж такие", какие бы реальные цифры им не приводили. Все равно что суд присяжных дальтоников будет выносить приговор красному цвету в том что он зеленый.Еще одну попытку сделаю чуть с другого края. Поскольку даже некоторые адвенотисты курса 26 соглашались с очевидным - что цены в 3 раза (как курс) точно не выросли - "где то там 1,5-2" и т.д. Действительно до 2014 года при курсе 8 были привязаны к этому курсу. Литр молока, например, стоил около 8 грн, были и дороже, крупы, овощи 5-10, все плясало вокруг цифры 8 с очень не большим отклонением - то есть диапазон $0,75-$1-$1,25. То же самое было при курсе 5. И это закономерно - это близко к ценам ближайшего зарубежья. Что имеем сегодня. Нарисованный курс 26 и цены на овощи , крупы, молоко, мука в районе 10 грн а то и дешевле или ниже $0,40. Это уже огромный разрыв. То есть за 5 ЛЕТ нарисованный курс почти не изменил цен отечественных продуктов на внутреннем рынке. А это весьма большой срок, по которому можно делать выводы. Он не подтянул цены до прежних уровней $,75-$1-$1,25. Потому что нет таких резервов у рынка, не видит внутренний рынок курс 26 в УПОР !И это на 5-ом году после обвала - огромный срок. Даже импорт не поднялся в 3 раза - в среднем 1,5-2,0 иногда еще ниже. Только для отдельных "одаренных" рисуют товар за 25 закупленный по 2,7. Ну на то он и "немамонт". Ситуация ясно указывает что с этим курсом явно что то не то.Вот поэтому серьезное движение вниз курса для уравновешивания этой ситуации вполне реально до сих пор. Безусловно его могут загнать еще выше - баранов и спекулей хватает. Но хочется верить что разумных больше.