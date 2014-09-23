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Новый закон о валюте: ивестирование зарубеж
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:44
Предлагаю здесь обмениться опытом по данному вопросу.
в силу вступил новый закон о валдте, который позволит украинцам инвестировать за границу(в частности в акции и облигации зарубежных компаний) без необходимости получения индивидуальных валютных лицензий.
Хотелось бы здесь собрать пошаговую инструкцию по данному вопросу.
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OzzyR
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