RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Новый закон о валюте:
ивестирование зарубеж

Новый закон о валюте: ивестирование зарубеж
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:44

Новый закон о валюте: ивестирование зарубеж

Предлагаю здесь обмениться опытом по данному вопросу.
в силу вступил новый закон о валдте, который позволит украинцам инвестировать за границу(в частности в акции и облигации зарубежных компаний) без необходимости получения индивидуальных валютных лицензий.
Хотелось бы здесь собрать пошаговую инструкцию по данному вопросу.
OzzyR
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новый проект для фондового рынка Украины
Anonymous » Вів 23 вер, 2014 16:35
0 2610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 вер, 2014 16:35
neformat
Компания Мастер Брок раскрывает новый горизонт инвестировани
Anonymous » Сер 27 чер, 2012 16:05
1 2065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2012 22:34
ForexTrader
Новый законопроект по фондовому рынку
Anonymous » П'ят 18 лют, 2011 00:38
0 2066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2011 00:38
Egoriy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7770)
05.07.2018 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.