Wirująświatła написав:alibob я за своих родителей говорил. Их программа обучения была проще моей. Зато мама ещё 20 лет ездила в родной город на встречу с одноклассниками. Я даже знаю как звали ее лучшую школьную подругу. В моем классе друзей уже не было. Не только у меня а вообще ни у кого. Из параллелей на сколько я знаю тоже. Мои друзья все со двора и с музыкальной тусовки. Этот процесс начался ещё до гаджетов.
в школі було 2 друга, інституті(мореходка) було 3 друга музикальна школа, секція ла, музикальний ансамбль, потім баскетбол -не було часу сидіти во дворах (тільки влітку один місяць)
ті, хто сиділи во дворах і "мали багато друзів" по факту були вуличною шпаною: у 11р сигарети, у 12ть купити на всіх 0,7л портвейну (мене батьки послали), в 15ть наркота і пограбування малечі чи п'яничок(які заснули на лавці), в 16ть років почали красти магнітофони во дворах (перший тюремний строк), коли мені виповнилось 25 то 5 з 8 цих однокласників вже не було на землі, до 35 років відійшли останні (більш обережні)
Я про дітей у дворах написав саме про дітей (яким без старших з двору не можна). Підлітками і ми в дворі рідко коли сиділи. Але поки були малі і з двору самим не можна було піти, то майже весь вільний час в дворі були. Потім трошки старшими (початкова школа) вже збиралися десь в парку чи "на котельній". Робили на деревах місця для сидіння/лежання, грали в карти. В ліс бігали, багаття палили. Компанія була з декількох найближчих дворів. І пару хлопців зі школи в ній теж були. В середніх класах вже ходили в походи по області на пару днів в канікули. І взимку теж, на лижах. Також взимку на ковзанах майже щовечора, коли морозна зима. Всі дні народження друзів святкували або в них вдома, або в лісі. В когось були спорт.секції, муз.школа. Та все одно майже весь вільний час в компанії. Не вдома ж сидіти. До бабусь в село їздили допомагати з городом і садом. Шкільні друзі були. Зараз, звичайно, рідко спілкуємося. Але все одно друзі. І як треба допомога, то, як і в дитинстві, без відмови. Звичайно, в межах можливостей. В нас, тодішніх дітей, була і школа, і домашні завдання, і якась робота по дому, допомога старшим, секції. Але було і багато вільного часу. І крім на спілкування в компанії куди його було подіти (для отримання позитивних емоцій, насамперед)? Бували періоди жаги читання чи ганяти на лісапеті, чи бігати зранку перед школою, чи ввечері перед сном в парку/лісі. Нудно не було. Теперішні діти і гаджетами роз'єднані, і переїздами, що пов'язані з війною, і онлайн навчанням, що від ковідних часів затягнулося в багатьох. І не мають як свій вільний час витратити на живе спілкування, з одного боку. А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці. Дуже небагато батьків можуть (і мають змогу) зацікавити дитину більшість часу проводити в живому спілкуванні. Та що я знову про "Волга впадає в каспійське море"...
різні родини і в них різні діти...на початку вересня гуляю по району з вівчаркою і бачу , як "діти" знищують дитячий майданчик, розмовляють російською (по факту, більшість слів нецензурні), спитав скільки років і звідки прийшли -років 10-11, школа за 3км, тобто прийшли вони з міста в котеджне містечко. яка ціль у житті-на сьогодні доламати цю гірку. сказав , їм щоб шли до себе в район, нуль реакції, кажу в поліції ніколи не ночували? почали волати як хворі на голову, пішов своєю дорогою і за 200м чув як вони волають один на одного -що можна казати, ідіоти, вище я описав подібні компанію в моєму дитинстві висновок: і через 100 років після нас будуть такі діти(на жаль в Україні), те що в Африці (де я роботав 15 років), то не дивно
якось у вечері вийшов зі стармехом прогулятись навколо порту (десь по колу вийшло меньше 1,5км), було не пізно, 18.30-19.00, але темно (на екваторі 12 годин день і 12 годин ніч, захід сонця 18.00), залишалось 200м до воріт порту і хтось жбурнув у нас каміння (не влучив), бачу це підлітки 12+. у одного з них "калаш", це Матаді(Конго)
Верховный суд Нью-Йорка отклонил иск, в котором утверждалось, что имеет место широкая дискриминация чернокожих и латиноамериканских учащихся при приеме в самые элитные государственные школы Нью-Йорка. ........ Иск, впервые поданный в 2021 году, требовал прекращения процедуры отбора для участия в программе для одарённых и талантливых детей. В настоящее время учащиеся борются за доступ к программам для одарённых детей уже в детском саду, проходя тестирование и собеседования. По мнению истцов, система выгодна более состоятельным ученикам и их «осведомлённым» родителям, которые могут оплатить подготовительные курсы. ........ Эта проблема уже много лет остаётся актуальной, особенно в специализированных средних школах города, где для поступления необходимо сдавать экзамены. В текущем учебном году чернокожие учащиеся получили всего 3% мест в специализированных средних школах, несмотря на то, что составляют почти 20% от общего числа учащихся государственных школ, а латиноамериканцы получили 7% предложений о зачислении, несмотря на то, что составляют более 42% от общего числа учащихся.
В Смысле как? Я не в курсе этой новости, но если я правильно понял, то речь идет об отмене отрицательной дискриминации. Суть ее заключается в том, что устанавливается необходимый процент приема чернокожих (о латиносах на самом деле никто не переживает, потому что они никогда не возмущаются, а черные вой поднимают по поводу и без повода). Я сторонник того, чтобы принимали по заслугам, а не по цвету кожи. Когда приехали, старший уже был в пролете, а младший попытался сдать на гифтедэндтелентед, но не добрал баллы. Только приехали. У детей почти нулевой Инглиш. Младший только в дошкольных развивалках занимался в Украине и не учился в школе еще. Рисовал офигенно правда. И набрал конкурентное число баллов. Кто доктор черным, что они думают как сесть на социал и не работать, чтобы было время на курение дури? Я не про всех, конечно. Одни из сильных учеников в частной школе моих детей тоже черные. Но их родителям не пофиг на их учебу. А в автобусе порой едут загорелые ребята и такое вытворяют...за что им места в этих классах? Их заслужить надо. Мой старший - один из лучших учеников школы, стейт тесты с близкими к максимальным результатами. Но в топ хайскул не поступил. И мало кто из белых туда поступает. Вон в книге про мамашу-тигрицу, которую Виталий выкладывал, там было про одну из этих школ, куда подавался старший. Там правду написали. Почти все кто там учится - азиаты. Азиаты, которых родители с рождения муштруют. У которых нет детства. В которых вкладываются огромные деньги. А не ребятки, которые курят дурь с малолетства, ходят со спущенными штанами и метелят прохожих на улицах. Белых там почти нет, но белые не устраивают воплей, что их дискриминируют. Хотя их дискриминируют. Сын знакомого, белый мальчик, закончил хайскул, где сейчас учится мой старший, с близкими к максимальным баллами. Как Вы думаете, куда из нйских вузов он прошел? Правильный ответ - в ситикаледж. Куда поступают без проблем и свежие иммигранты из не очень развитых стран. А в топ вузы НЙ он не прошел. Зато туда прошли цветные детки, чьих прапрапрапредков якобы привезли рабами и теперь у американцев комплексы. Зато ему прислали топ университеты республиканских штатов, куда он тоже аплаился. Но родители не готовы были пока его одного туда отпускать. Насколько продвинутый ребенок? Я уже писал об этой семье. Его старшая сестра закончила MIT и преподает в Стенфорде. Оба вуза - Лига Плюща. У родителей денег хватает на оплату обучения. Но в НЙских топвузах его в упор не видят. Это правильно? Основой здорового общества есть здоровая конкуренция, а не протекционизм, защищающий кого-бы то ни было по какому-бы то ни было признаку. Ибо это дискриминация.
rjkz Я понял не так. По-моему, они требуют просто отмены вступительного тестирования. Но даже в вашем варианте. Не очень знаком с НЙ жизнью, поэтому перейду на то, что знаю лучше. В переводе на украинские реалии это явно худшая подготовка в сельских школах по сравнению с городскими. Не буду обсуждать причины, но это объективная реальность. Соответственно, шансы поступить после сельской школы заметно ниже. И это не вина детей и даже родителей. Как решить этот вопрос? Я тоже за "здоровую конкуренцию, а не протекционизм", но здесь у детей явно неравные стартовые условия. Это тоже дискриминация.
ЛАД написав:rjkz Я понял не так. По-моему, они требуют просто отмены вступительного тестирования. Но даже в вашем варианте. Не очень знаком с НЙ жизнью, поэтому перейду на то, что знаю лучше. В переводе на украинские реалии это явно худшая подготовка в сельских школах по сравнению с городскими. Не буду обсуждать причины, но это объективная реальность. Соответственно, шансы поступить после сельской школы заметно ниже. И это не вина детей и даже родителей. Как решить этот вопрос? Я тоже за "здоровую конкуренцию, а не протекционизм", но здесь у детей явно неравные стартовые условия. Это тоже дискриминация.
Слушайте, какие родители - такие и дети. Я понимаю, что Вы не понимаете нйских проблем. "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию". Реально, кем будут дети, как и где они будут учиться - полностью зависит от родителей. Не может ребенок, которого мамаша, курящая дурь, закрывает в комнате с телеком (это еще не худшее), а потом его растит улица (привет Виталику), претендовать на место в школе, куда отличники готовятся поступать за несколько лет, а вообще их родители тянут с пеленок. И это не преувеличение. В Стевисент поступают не лучшие из лучших. А лучшие из лучших из лучших. Когда мы аплаились туда, и еще в 2 лучшие школы НЙка, мы понимали, что шансов ноль. И хотя ребенка взяли в хорошую школу и на специальную программу, мы знали, что он этого более чем заслужил. Он по тестам вошел в примерно 15% лучших по штату, по школе вошел в пятерку лучших. Но мы не пытались превратить его детство в ад, поэтому нас то, что он сделал - приятно несколько неожиданный результат. Выще - те кто с пеленок растит "отличников" при этом ломая и свою жизнь и жизнь ребенка. Но то, что происходит - в один ряд...хотя нет, не в один ряд, над ними ставится в фору черный цвет кожи. О какой справедливости речь? Кто прикладывает усилия - тот добивается. Никакой социальной справедливости. Только конкуренция. Мы не стали селиться в районе с совсем дешевой арендой. Выбирали где жить по тому, чтобы попасть в хорошую элементари скул. Потом пошли в частную школу, потому что переезжать не могли, а хороших мидлскул в нашем районе нет. Но почему-то в черных районах в основном школы с плохим рейтингом. Почему? Потому что учителя плохие? Нет, рейтинг в большей части строится на успеваемости учеников. А успеваемость ученика зависит от того, что ему транслируют родители и что делают его соученики. Какого-бы гениального ребенка не засунуть в ту среду - кина не будет. А все начинается с родителей. Я одно время ездил через черные районы на ОТ по работе. Сидит семья черных в вагоне метро. там 2 сиденья поперек направления движнния и 3 вдоль. Я сижунапротив тех 3х. На 2- сиденьях сидят 3 черных ребенка, под 90 градусов к ним сидят их родители вдвоем на 3-х сиденьях. Мама засунула папе руку в штаны и надрачивает. В довольно заполненном вагоне. На глазах своих детей. В другой раз, тоже напротив, сидит черный мужик, смотрит порнуху на смартфоне и сам себе гоняет. В 14-15 черные подростки объединяются в банды и просто метелят прохожих. Почитайте ту книгу, что Виталий выкладывал. Там про азиатов. Чем заняты азиатские дети. Понимаю что не все. Так и черные ребята учатся и неплохо в щколе моих детей, но оплата за обучение - это фильтр для родителей, которым не пох на учебу своих детей и в принципе на своих детей. А то, что много черных теток рожает кучу детей (часто от многих разных отцов), чтобы тупо сидеть на пособиях - здесь никого уже не удивляет. Насчет сельских школ. Не зависит уровень школы от того в большом городе она или нет. Зависит от того, что за люди живут в городке, где эта школа. Например, есть городок в НДж, где живут мои знакомые, с очень хорошей школой, а соседний городок - с не очень, а еще один впритык к этим двум - с отвратительной. Так надо селиться где? Правильно, не там где дешевле. Школа - один из мощнейших факторов, влияющих на цену недвиги. Дома изовнаипалок примерно одинаковые везде. И только то, какие школы и какие люди в городке определяет или дом стоит 200к или миллион+. И это конкуренция. И можно купить дешевое жилье в дешевом районе или снимать но в районе с хорошими школами. Вопрос приоритетов.