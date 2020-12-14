Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:kingkongovets А можно сравнительные примеры именно по твоим обьектам с привязкой по дате как менялась цена аренды в общем(не за метр)? Ремонт же там под себя(не проводку с канальей/водой) сами арендаторы всегда делают?
я в цьому вересні нікому оренду не змінював, у порівнянні з доковідними цінами це приблизно -30% в доларах за виключенням двох найкозирніших обʼєктів які здаються по доковідній
ремонти роблять орендарі і іноді і з переносом мокрих точок, проводки і навіть іноді з ремонтами фасадів, вхідних груп і добудовуванням додаткових входів
а нашо тобі стільки непотрібної тобі інфи?
за правду о минус 30 спасибо Про перенос мокрых точек и переделку проводки конечно жесть, хотя если "подвал" и на входе хороший проф"автомат", то пусть хоть сто розеток ставят и унитаз в окно выставляют. Фасад то понятно, у нас два дилерских центра Лексус клиника какая то заняла, там фасады наверно на гектаре плошади поменяли под брендированную рекламу. 700уе в прелести что реально можно купить за кирпич - это первая сдача инстасамке с офисокобелем на привязи. Потом после них не только стены перекрашивать надо. Их модные собаки-бяки размером с крысу мебель и двери грызут маманегорюй. И в целом эта 73%-я молодёжь сейчас не думает о том что человек бывает внезапно смертен и часто сам бежит в направлении обрыва.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 24 жов, 2025 20:26, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:. 700уе в прелести что реально можно купить за кирпич - это первая сдача инстасамке с офисокобелем на привязи. Потом после них не только стены перекрашивать надо. Их модные собаки-бяки размером с крысу мебель и двери грызут маманегорюй. И в целом эта 73%-я молодёжь сейчас не думает о том что человек бывает внезапно смертен и часто сам бежит в направлении обрыва.
от знову ці стереотипи, як каже Бетон)
не треба там нічого перефарбовувати, просто ретельніше обирай орендарів (і тут якраз ніякий навіть суперпрофесійний рил тобі не допоможе, бо у вас з ним в даному випадку абсолютно різні цілі на відміну від купівлі/продажу), а через 3-4 рочки обʼєкт успішно провалюєш і швиденько перекладаєшься в новий актуальний комплекс з новим актуальним ремонтом і знову по тому ж колу - перша здача/рубання пікової оренди/продаж/захід на наступне коло
це вже ніякий не «пасивний бізнес», але і про це ми тут вже багато писали
а те що молодь зараз не дуже думає про майбутнє, не вміє накопичувати і віддає перевагу оренді - лендлордам по житловій тільки на руку
а володарі бізнесів давно зрозуміли, що купувати комерційні приміщення під бізнес - безглуздо
хоча я сам колись починав лендлордство зі здачи в оренду власного офісу, ставшого з часом замалим та салону краси дружини, до якого вона втратила інтерес і це були переведені в нежитловий фонд колишні комуналки в центрі куплені спеціально під бізнес
розуміння, що інвестування в комерційну нерухомість та операційний бізнес - це речі які не треба змішувати прийшло пізніше, до речі моя колишня компаньйонка по останньому бізнесу була моєю орендаркою і знаючи що в мене є і інші приміщення запропонувала мені ввійти в її бізнес і відкритись ще в них, але я поставив за умову що ми будем відкривати нові магазини не там, а виключно в нових сучасних трц і виявився правий
але то вже зовсім інша історія)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 24 жов, 2025 21:49, всього редагувалось 4 разів.
щоразу, коли на цьому форумі поститься це посилання, виникає запитання - чому воно тут? на який ... ним постійно тикати кожному зустрічному? ну живеш ти так і шо? це взірець для наслідування, за думкою автора? так очевидно, що більшість з тут присутніх вважає, що це предмет для обговорювання на якомусь форумі з психіатрії, а не на фінансовому форумі.
а чому блог на 3,14***? сподівання на донат в пару деревянних?
trololo пан юрист в школе и вузе исключительно мовою Тараса Григорьича общался и конспекты писал(совокупно с матами в сторону менее образованных и более физически развитых ровесников)? Слушал только "Вопли Видоплясова" и "Братив Гадюкиных", а никак не "Би-2" с прочими "Агатокристями"? Когда вместо миллионов "Сопиных" завезут миллионы Рахумов и Митхунов с берегов Ганга - возглавим с тобой вместе настоящмй, 100%й, самый жёсткий в галактике мовный патруль!!!
раніше я вважав фірмовою відмінністю дніпрян погані зуби майже у всіх місцевих чоловіків, навіть цікавився чому так - мені сказали що справа чи то в місцевій воді чи то в загальній екологіі - ну хз, можливо
але чим далі я спостерігаю за ними тут, то тим більше переконуюсь що насправді їх фірмова відмінність не ці страшні зуби, а важка ватна контузія, яка з віком проявляється все дужче і дужче - це теж наслідки поганої води і екологіі, чи щось інше?
про інше казати не буду, не хочу отримати бан за антисемітизм