RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Где взять реально
бесплатный кредит до зарплаты?

Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:36

Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?

Пропонуємо до обговорення:
Мы знаем, где дают деньги под 0%
Если нужны деньги до зарплаты и не хочется занимать у родственников или друзей, можно взять кредит в микрофинансовых организациях. Они дают в долг через интернет — посещать их офис не нужно, деньги перечислят на любую карту украинского банка. Такие кредиты дают под драконовские проценты, но есть хорошая новость.
Некоторые компании в надежде получить постоянного клиента, выдают первый кредит под 0% годовых. И это не рекламный трюк. Finance.ua проверил — кредиты действительно бывают бесплатными. Мы расскажем, где можно получить деньги под 0% и как это сделать.

Дивися повний текст Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
D2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:01

Re: Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарпл

Минусы:
1) срок акционного предложения ограниченый (до 14 дней в лучшем случае);
2) сумма небольшая (до 3–5 тыс. грн);
3) это ещё необходимо иметь банковскую карту с хорошими условиями пополнения и снятия;
4) возвращать желательно за 3 банковских дня;
5) хз можно ли получить справку о закрытии кредита.

В финкомпании стоит обращаться, если банк не предоставляет льготный период на кредитной карте и остро нужны наличные деньги.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 08.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 16:56

Re: Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарпл

"Dinero" расщедрилось и первый краткосрочный займ от МФО готова предложить до 10к бесплатно.
https://minfin.com.ua/2018/09/19/34975263/

Бабье лето)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 08.03.18
Подякував: 92 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:07

Займы без процентов

Слышал о займах без процентов. Правда ли, что можно взять таким образом в долг и не переплачивать, и в чем смысл для мфо?
nearestway
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:10

Re: Займы без процентов

nearestway написав:Слышал о займах без процентов. Правда ли, что можно взять таким образом в долг и не переплачивать, и в чем смысл для мфо?
Чисто рекламный ход на первый займ на небольшую сумму и на очень короткий срок
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26460
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 6255 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:35

nearestway Finance.ua перевірив — кредити справді бувають безкоштовними.
Ми розповімо, де можна отримати гроші під 0% і як це зробити.

Можете ознайомитися хто найкраще видає онлайн-кредити на картку - Рейтинг мікрофінансових організацій України,
а також де взяти реально безкоштовний кредит до зарплати (оновлено)!

З пов. Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 14.09.13
Подякував: 299 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:14

Головне вчасно гасити, щоби не було заборони виїзду за кордон
svolchnov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:33

Получить займ бесплатно действительно можно.

Некоторые микрофинансовые организации чтобы привлечь новых клиентов первый займ делают бесплатным или под символический процент.

Их выгода в том, что они рассчитывают, что клиент либо продлит займ (уже под большой процент), либо снова обратиться за займом (когда еще понадобятся деньги).

В общем, если срочно нужны деньги бесплатно, и вы никогда не брали займы в данной МФО, то попробовать можно.

Вот, например, такой займ на карту.
fighterjet
 
Повідомлень: 63
З нами з: 07.03.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
(неадекваты) Глобал Кредит
vpchelko » Чет 16 січ, 2020 10:15
9 1764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 17:22
Patonivan
Finance.ua: Як порахувати відсотки за кредитом
D2 » Чет 26 вер, 2019 12:23
9 3145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 05:46
yafet
Finance.ua: Избавиться от просроченного долга
D2 » Вів 28 січ, 2020 17:18
1 750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 10:43
mju

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (330)
16.02.2020 10:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.