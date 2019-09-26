Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?

Мы знаем, где дают деньги под 0% Если нужны деньги до зарплаты и не хочется занимать у родственников или друзей, можно взять кредит в микрофинансовых организациях. Они дают в долг через интернет — посещать их офис не нужно, деньги перечислят на любую карту украинского банка. Такие кредиты дают под драконовские проценты, но есть хорошая новость. Некоторые компании в надежде получить постоянного клиента, выдают первый кредит под 0% годовых. И это не рекламный трюк. Finance.ua проверил — кредиты действительно бывают бесплатными. Мы расскажем, где можно получить деньги под 0% и как это сделать.
Минусы: 1) срок акционного предложения ограниченый (до 14 дней в лучшем случае); 2) сумма небольшая (до 3–5 тыс. грн); 3) это ещё необходимо иметь банковскую карту с хорошими условиями пополнения и снятия; 4) возвращать желательно за 3 банковских дня; 5) хз можно ли получить справку о закрытии кредита.
В финкомпании стоит обращаться, если банк не предоставляет льготный период на кредитной карте и остро нужны наличные деньги.
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