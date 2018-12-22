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Finance.ua: Где взять реально
бесплатный кредит до зарплаты?

Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 18:47

Cutulu По-моему только на оочень короткий период, до двух недель максимум встречал. И суммы обычно не очень большие в таком случае. В отличии от процентов)
Lyah
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 19:37

  unicdima написав:как по мне то самое удобное это карты с хорошим лимитом, как-то даже частично покупку машины оплачивал с карты.

Безусловно, но карта с лимитом уже есть, как оформлять новую без понятия, в текущих условиях. Интересуюсь этим всем как крайним вариантом, в случае чего. Рассчет только на скорость выдачи без заглядывания в кредитную историю))
Cutulu
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 15:23

Cutulu Тогда главное чтоб интернет был проплачен, в случае критической ситуации) А то щас особо по конторам не покатаешься, да и наверное они закрыты на текущий период.
Lyah
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:56

Lyah Наверное, но это ж надо найти нормальные конторы и быть уверенным в их репутации, да и каждый раз регистрироваться и загружать свои данные - такое себе удовольствие, потому что не факт же, что его одобрят. А может придется брать несколько в разных местах, чтоб получить необходимую сумму. Но голод не тетка, захочешь есть и по 20 раз регистрироваться будешь)
Cutulu
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