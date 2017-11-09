Спільне підприємство буде коштувати $4,75 млрд.
Дивися повний текст Boeing об'єднається з бразильською Embraer.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:27
Boeing об'єднається з бразильською Embraer
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Boeing об'єднається з бразильською Embraer.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:27
Недолго музыка (бразильская) играла - как только актив стал интересен, его тут же поглощают гиганты. А я-то надеялся, что хоть кто-то из-за пределов золотого миллиарда может присутствовать на рынке, развивать, конкурировать...
П. С. Судя по всему, у Бомбардье дела идут хуже
|