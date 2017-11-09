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Boeing об'єднається з
бразильською Embraer

Boeing об'єднається з бразильською Embraer
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:27

Boeing об'єднається з бразильською Embraer

Пропонуємо до обговорення:
Спільне підприємство буде коштувати $4,75 млрд.

Дивися повний текст Boeing об'єднається з бразильською Embraer.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 17:27

Недолго музыка (бразильская) играла - как только актив стал интересен, его тут же поглощают гиганты. А я-то надеялся, что хоть кто-то из-за пределов золотого миллиарда может присутствовать на рынке, развивать, конкурировать...

П. С. Судя по всему, у Бомбардье дела идут хуже
max_us_ua
 
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