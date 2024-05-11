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Друге підвищення за час війни:
як змінилися тарифи на...

Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:22

Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, як змінилися тарифи на електроенергію від початку повномасштабної війни.

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Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на електрику для населення
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:23

Про які 7-8 годин на добу ви пишете про відключення в Києві, вже виключають по 7-12 годин за одне відключення, потім на дві години дають світло і знов відключення, а у вас на Марсі може і краще справи.
diskvol76
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:11

Re: Друге підвищення за час війни: як змінилися тарифи на...

Щось взагалі жорстко стало. для чого тоді взагалі підвищували вартість?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:45

diskvol76 им не отключают-да и в конча заспах всё автономно в хатынках
konstantin kirovograd
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Модератори: Ірина_, Модератор

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