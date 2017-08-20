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Опитування небайдужих до
майбутнього банківського сектору.

Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01

Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.

Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.

Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.

Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?

Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:54

Re: Опитування небайдужих до майбутнього банківського секто

Поясните фразу "я є учасником кейсу від НБ" - участником каких обстоятельств от нбу вы являетесь? белиберда какая то
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 02:48

[b]Stringer[/
Розшифрую, НБУ - Національний банк України, що стосується кейсу я мав на увазі змагання з вирішення бізнес кейсу, НБУ запустив конкурс. Перепрошую, наступного разу буду більш чіткішим у вираженні питання)
serhii_zinchuk1
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:24

Re: Опитування небайдужих до майбутнього банківського секто

учись студент :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:28

Re: Опитування небайдужих до майбутнього банківського секто

  serhii_zinchuk1 написав:які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі

Конктетніше слід формулювати...мабуть.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 01:04

Re: Опитування небайдужих до майбутнього банківського секто

  serhii_zinchuk1 написав:Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ


Десь можна прочитати результат вашої праці, Сергію?
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:38

  serhii_zinchuk1 написав:Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.

Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.

Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?

Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).

Не подобається
Зменшення кількості банків...значне одержавлення БС..звідси зменшення конкуренції
Низький рівень суми гарантування Фондом...200000
Оподаткування депозитів на рівні заробітної плати
дьоргання фінмону банків на дрібних сумах
і багато іншого
Подобається
Дії НБУ на міжбанківському валютному ринку
Введення ТА у ВТБ банк
і це практично все. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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