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Опитування небайдужих до майбутнього банківського сектору.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:01
Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.
Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.
Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?
Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).
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serhii_zinchuk1
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:54
Поясните фразу "я є учасником кейсу від НБ" - участником каких обстоятельств от нбу вы являетесь? белиберда какая то
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Додано: Чет 12 лип, 2018 02:48
[b]Stringer[/
Розшифрую, НБУ - Національний банк України, що стосується кейсу я мав на увазі змагання з вирішення бізнес кейсу, НБУ запустив конкурс. Перепрошую, наступного разу буду більш чіткішим у вираженні питання)
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serhii_zinchuk1
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Додано: Чет 12 лип, 2018 11:24
учись студент
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:28
serhii_zinchuk1 написав:
які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі
Конктетніше слід формулювати...мабуть.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 01:04
serhii_zinchuk1 написав:
Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ
Десь можна прочитати результат вашої праці, Сергію?
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greenozon
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Додано: Вів 04 гру, 2018 09:38
serhii_zinchuk1 написав:
Всім привіт, мене звуть Сергій і я є учасником кейсу від НБУ. Для розробки ефективного рішення кейсу вирішив запитати думку народу з приводу банківського сектору.
Ви зі своєї сторони можете дати як коротку так і розгорнуту відповідь на запитання. Буду радий одним та іншим.
Отже, питання звучить наступним чином, які 2 речі Вам подобаються і 2 речі які не подобаються в сьогоднішньому банківському секторі?
Я буду вдячний, якщо ви вкажете інтереси якого середовища ви представляєте (бізнес, інвестиції, звичайний користувач банківських послуг тощо).
Не подобається
Зменшення кількості банків...значне одержавлення БС..звідси зменшення конкуренції
Низький рівень суми гарантування Фондом...200000
Оподаткування депозитів на рівні заробітної плати
дьоргання фінмону банків на дрібних сумах
і багато іншого
Подобається
Дії НБУ на міжбанківському валютному ринку
Введення ТА у ВТБ банк
і це практично все.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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П'ят 14 чер, 2013 12:42
sinowi
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