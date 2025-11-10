|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:33
TASCOMBANK написав:
Щоб перевірити деталі руху коштів та уточнити, куди саме було здійснено зарахування після закриття депозиту, будь ласка, зверніться до Контакт-центру банку: 044 393 25 90, 0 (800) 503 580. Фахівці перевірять інформацію та нададуть роз’яснення.
Що сапорти на гарячцi, шо у вiддiленнi - абсолютно не кваліфіковані фахівці. Нічого не знають, тільки футболяють.
-
won
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:33
Мені відповіли. Щоб без походу у відділення
ТАСКОМБАНК:
Поки уточнюється можливість написання заяви електронною поштою
Рекомендуємо звернутися повторно в чат з понеділка
-
maxstar
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 11.07.18
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:27
Нові тарифи по саксесам. За не активність 180 днів - 300грн комісу. І gsm-банкінг (пуші в додаток також) - 50грн. Це з основного.
Також -20% за вихід по ініціативі банку.
Також коміс за сеп з дебетки.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 05 лис, 2025 18:55
alibob написав:
І gsm-банкінг (пуші в додаток також) - 50грн.
Если только сегодня віключил "GSM banking", то когда ожидать списания 50 грн или повезло?
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6380
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1142 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:16
А як краще(дешевше) вийти, картка Success Debit, p2p 10 грн+0.5%, а якщо за реквізитами, то від 20 до 100 тис- 10 грн. За реквізитами це переказ на IBAN, чи які реквізити?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3537
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 19:20
Water, так (у т. ч. миттєві платежі).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6380
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1142 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 14:45
Water написав:
А як краще(дешевше) вийти,
як на мене то закрити той рахунок..і все ) чи вам банків бракує де не переписують через день тарифи ?)
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7359
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:46
В мене тазік працює тільки на аптеки
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2328
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 13:50
Boundless написав:
В мене тазік працює тільки на аптеки
тільки на імпорт, бо без нацкешбеку
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лис, 2025 17:42
alibob написав:
Нові тарифи по саксесам. За не активність 180 днів - 300грн комісу. І gsm-банкінг (пуші в додаток також) - 50грн. Це з основного.
Також -20% за вихід по ініціативі банку.
Також коміс за сеп з дебетки.
а где почитать за это? А то поискала-поискала, но не нашла. Можете ссылку дать?
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1522
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|