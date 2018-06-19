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"Нафтогаз" відзвітував про
рекордний прибуток за минулий рік

"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 17:22

  pashuha написав:а для нормальних людей, що вміють і хочуть читати, ось річний звіт
http://www.naftogaz.com/files/Zvity/NAK ... 017_UA.pdf


Красиво - за мои деньги!

Только ты забыл отметить, что это рекламный буклетик! Аудированные здесь только цифры из Баланса и Отчета о прибылях и убытках. Все остальное - художественная литература в духе лучших советских традиций о том, какие молодцы "профессиональные менеджеры" Нефтегаза, и как не зря они отгребают свои многомиллионные бонусы
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:18

Re:

  zРадио написав:Красиво - за мои деньги!

Ем ... а що щє в Україні робиться за Ваши гроши? Га? Ви такий секретний олігарх-благодійник? А можна звіт, по тих Ваших грошах на яких тримається Україна?
Моя мама пенсіонер за газ не платить ні копійки, більше того, їй за економію кожний рік повертають близько 600 грн, моя сестра інвалід, не платить ні копійки і вони дуже вдячні Яценюку за це і моляться щоб ці субсидії не відмінили, бо раніше мусили платить і для них комуналка була суттєвим тягарем. Я плачу на повну катушку, багато плачу, але я знаю чого така висока ціна і я це підтримую заради цих нещасних пенсіонерів та інвалідів яких "деякі" олігархи, на грошах яких нібито тримається Україна, просто не помічають. Цих нещасних для них не існує, вони бачать лише себе і Красиво - за мои деньги!
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 18:48

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Красиво - за мои деньги!

Ем ... а що щє в Україні робиться за Ваши гроши? Га? Ви такий секретний олігарх-благодійник? А можна звіт, по тих Ваших грошах на яких тримається Україна?
Моя мама пенсіонер за газ не платить ні копійки, більше того, їй за економію кожний рік повертають близько 600 грн, моя сестра інвалід, не платить ні копійки і вони дуже вдячні Яценюку за це і моляться щоб ці субсидії не відмінили, бо раніше мусили платить і для них комуналка була суттєвим тягарем. Я плачу на повну катушку, багато плачу, але я знаю чого така висока ціна і я це підтримую заради цих нещасних пенсіонерів та інвалідів яких "деякі" олігархи, на грошах яких нібито тримається Україна, просто не помічають. Цих нещасних для них не існує, вони бачать лише себе і Красиво - за мои деньги!


Спасибо за адекватный вопрос и корректный тон.

На мои деньги живет государственный Нефтегаз, Пенсионный фонд, муниципальные органы г. Киева и государственные органы управления.

Разумеется, не только на мои деньги, но на мои в особенности - я никогда не получал никаких льгот, не пользовался привилегиями чиновников и работал/ю только за белую и не самую низкую зарплату.

Это в общем на ваш общий вопрос.

Теперь в частности о Нефтегазе - если вы внимательно прочитаете дискуссию выше, то поймете, что я не оспариваю наличие социальной помощи в виде субсидии. Пенсионерам, инвалидам, безработным и просто малоимущим. Я наоборот оппонирую тому, кто призывает отменить эту помощь!

Но я решительно против оплачивать многомиллионные премии и бронированные авто людям, ЕДИНСТВЕННОЙ заслугой которых является повышение тарифов.

150-страничные панегирики в их честь, собственно, тоже не собираюсь оплачивать, хоть это и мелочь по сравнению с другими злоупотреблениями... Однако, чтобы вы знали - подготовка такого отчета обходится в 1-3 млн гривен даже частным компаниям, где не воруют на своих операционных расходах
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:58

Re:

  zРадио написав:На мои деньги живет государственный Нефтегаз, Пенсионный фонд, муниципальные органы г. Киева и государственные органы управления.

Я все зрозумів, питань більше не маю :

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:54

Re:

  zРадио написав:и работал/ю только за белую и не самую низкую зарплату.

Раз вы оцениваете стоимость внутренней добычи в 3,6 раза меньше импортной, может стоит и вашу зарплату разделить на такой коэффициент. За одно может и на субсидию удастся подать документы, будете получать газ по той стоимости о которой мечтаете.

P.S. Учите матчасть, Нафтогаз не может повышать тарифы.

И если уж вы считаете снижение цены за газ в 2,5 раза ничем то какого вы тогда ноете, считайте цену газа по 480$. и уменьшите процент добычи собственного - его тоже нет, Нафтогаз ничего не делает.
І все буде добре для кожного з нас ©
valery_stavitsky
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:22

Василь-Рівне

Вы выдергиваете из контекста мою мысль так, как вам нравится.

А между тем, неотъемлемая ее часть записана на одно предложение ниже.

You are fake news (c)

Но огорчает даже не это, а ваше лакейство - мол, да кто он такой, чтобы утверждать, что с его налогов живет Пенсионнный фонд, а с его платежей - Нефтегаз. Ну если с ваших налогов и платежей не так, то их либо нет, либо вы раб.

И пока каждый украинец не поймет, что главы ПФ и государственного Нефтегаза подотчетны ЕМУ, у этих глав будут бронированные Кадиллаки и виллы на берегу моря, а у рядового украинца - много лапши на ушах и мало - в тарелке.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:51

  valery_stavitsky написав:
  zРадио написав:и работал/ю только за белую и не самую низкую зарплату.

Раз вы оцениваете стоимость внутренней добычи в 3,6 раза меньше импортной, может стоит и вашу зарплату разделить на такой коэффициент. За одно может и на субсидию удастся подать документы, будете получать газ по той стоимости о которой мечтаете.

P.S. Учите матчасть, Нафтогаз не может повышать тарифы.

И если уж вы считаете снижение цены за газ в 2,5 раза ничем то какого вы тогда ноете, считайте цену газа по 480$. и уменьшите процент добычи собственного - его тоже нет, Нафтогаз ничего не делает.


А моя зарплата и так разделена. Более того, где-то на 3.5-4 и есть. Именно во столько раз больше получают мои визави в Германии - вам же импортный газ считают по ценам немецкого хаба (что вас, видимо, устраивает).

Так что если вы хотели меня уколоть, вам не удалось.

Что касается цены - вы ошибаетесь, Нефтегаз самым существенный образом влияет на тарифы, поскольку определение себестоимости происходит на данных, которые предоставляет он - о расходах его дочерней компании УкрГазДобыча на добычу, о расходах на закупку импортного газа в разрезе поставщиков, об общепроизводственных расходах Нефтегаза, включая все его дочерние компании, и об уровне потребления в разрезе разных категорий потребителей, что закреплено постановлением НКРЭКУ №1249 от 2015 года.

Так что матчасть учите вы. Ну а то, что Нефтегаз ничего не добывает (или что вы имели в виду под "ничего не делает"?), это вообще перл недели.

PS: и освойте пунктуацию, а потом уже лезьте в экономические дискуссии
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