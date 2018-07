"Нафтогаз" відзвітував про рекордний прибуток за минулий рік

Додано: Вів 17 лип, 2018 21:22

Василь-Рівне



Вы выдергиваете из контекста мою мысль так, как вам нравится.



А между тем, неотъемлемая ее часть записана на одно предложение ниже.



You are fake news (c)



Но огорчает даже не это, а ваше лакейство - мол, да кто он такой, чтобы утверждать, что с его налогов живет Пенсионнный фонд, а с его платежей - Нефтегаз. Ну если с ваших налогов и платежей не так, то их либо нет, либо вы раб.



И пока каждый украинец не поймет, что главы ПФ и государственного Нефтегаза подотчетны ЕМУ, у этих глав будут бронированные Кадиллаки и виллы на берегу моря, а у рядового украинца - много лапши на ушах и мало - в тарелке.