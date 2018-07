Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:58

RomanTik написав: hamster bear написав: ребе Нок написав: hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.

И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия. по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.



Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий? Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?

легко. пункт 2.2.2

Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами до I ноября года, предшествующего Году Поставки, а если соответствующие дополнительные соглашения не подписаны, то распределение по кварталам производится в соответствии с распределением года, предшествующего Году поставки.

до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии? легко. пункт 2.2.2до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии?



1. А увас есть информация, кака велась переписка НАКа с Газпромом? Если НАК грамотно оформлял все запросы и письма (а у меня нет оснований сомневаться в грамотности их юристов), то суть проблемы не в отсутсвии желания НАКа покупать и соответсвенно действии процитированного вами пункта, а в цене (хаб вметсо формулы) и неприемлимых условиях Гзапрома (как-то приписать к оплате газ, поставленный на неконтролируемый Восток). НАК никогда не отказывался покупать газ у Газпрома, так что применение процитированных пунктов соглашения в к гуляющим по СМИ шаболонам не корректно. 1. А увас есть информация, кака велась переписка НАКа с Газпромом? Если НАК грамотно оформлял все запросы и письма (а у меня нет оснований сомневаться в грамотности их юристов), то суть проблемы не в отсутсвии желания НАКа покупать и соответсвенно действии процитированного вами пункта, а в цене (хаб вметсо формулы) и неприемлимых условиях Гзапрома (как-то приписать к оплате газ, поставленный на неконтролируемый Восток). НАК никогда не отказывался покупать газ у Газпрома, так что применение процитированных пунктов соглашения в к гуляющим по СМИ шаболонам не корректно.

