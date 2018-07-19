Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

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«В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - заключил Медведев.
И видим, что поставок после 1-го марта не будет, что, собственно, нарушает решение Стокгольмского арбитража.
Прямо перед процитированным вами идет предложение
Он объяснил, что решение о возврате средств было принято из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа, которое еще не согласовано.
Но я понимаю, что для вас дать полную цитату равнозначно самокастрированию.
По контракту нельзя поставлять без дополнительного соглашения?
В контракте есть следующее
9.5. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным с правовой точки зрения или недействующим, то это не влияет на действительность других положений настоящего Контракта. В случае недействительности или прекращения действия какого-либо из положений настоящего Контракта Стороны должны прийти к соглашению по замене такого недействительного или недействующего положения новым положением, экономический результат от введения которого был бы максимально приближен к экономическому результату недействительного или недействующего положения.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, могут быть разрешены дополнительными соглашениями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Покупателя и Продавца.
9.3. Все дополнения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему Контракту, должным образом подписанные Сторонами и переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу при последующем подтверждении оригиналами в течение согласованного Сторонами срока. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов в пятидневный срок.
ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили. И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
легко. пункт 2.2.2
Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами до I ноября года, предшествующего Году Поставки, а если соответствующие дополнительные соглашения не подписаны, то распределение по кварталам производится в соответствии с распределением года, предшествующего Году поставки.
до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии?
1. А увас есть информация, кака велась переписка НАКа с Газпромом? Если НАК грамотно оформлял все запросы и письма (а у меня нет оснований сомневаться в грамотности их юристов), то суть проблемы не в отсутсвии желания НАКа покупать и соответсвенно действии процитированного вами пункта, а в цене (хаб вметсо формулы) и неприемлимых условиях Гзапрома (как-то приписать к оплате газ, поставленный на неконтролируемый Восток). НАК никогда не отказывался покупать газ у Газпрома, так что применение процитированных пунктов соглашения в к гуляющим по СМИ шаболонам не корректно.
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