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Провайдери готують українцям
нове подорожчання інтернету

Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:27

Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету

Пропонуємо до обговорення:
До речі, в селах платіжки за інтернет ніколи не були скромними, адже там використовується дороге підключення по оптиці.

Дивися повний текст Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:27

може з апетитами бенефіціярів провайдерів щось зробити?
chieff
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 21:15

Re: Провайдери готують українцям нове подорожчання інтернету

Вспомнила бабка когда девкой была. в 2008 году, курс был 8.... Ну и что?
За 10 лет цены не хотелось поднимать? Только сейчас решились?
А всё потому что все хотят зарабатывать больше, апетиты растут.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:04

  papchik написав:Вспомнила бабка когда девкой была. в 2008 году, курс был 8.... Ну и что?
За 10 лет цены не хотелось поднимать? Только сейчас решились?
А всё потому что все хотят зарабатывать больше, апетиты растут.

ну подумаешь будут маленькие колхозы, пионернет - как сами провайдеры называют под одним аккаунтом на одной абон.плате будет сидеть две три четыре квартиры... роутеры запрещать уже нельзя так как у всех смарфоны планшеты телевизоры и ноутбуки по несколько так что мешает спросить у соседа пароль к вай-фай за 50 грн в месяц ? и так тихо мирно назад в 2008 ... Мне даже не жалко кабель соседям кинуть от своего роутера и делить абон.плату :)
свинорыл
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