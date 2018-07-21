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ASUS, Philips, Pioneer і D&M оштрафували на 111 млн євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:22
Пропонуємо до обговорення:
Нідерландська компанія Philips і ще три виробники споживчої електроніки були оштрафовані загалом на 111,2 млн євро антимонопольними регуляторами ЄС за введення фіксованих або мінімальних онлайн-цін на їхню продукцію.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:23
Ця ж практика тих самих виробників застосовується і в Україні. Нам треба теж позбавлятися від цього нонсенсу. Бо це монополізує ринок продавців на ринку,й підштовхує до контрабанди та сірих шляхів у законодавстві, як єдиного способу почати бізнес у сфері продажів таких товарів.
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