RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17890178911789217893
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 20:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Чим же наша влада спровокувала Лукашенко до 24.02.2022 року ?

Ти так і не зміг відповісти )

Поняття не маю про шо ти? Мадяр не ясно тобі пише - якшо вступить білорусія на стороні росії в війну. А це якби означає що і ще не вступили.

Моя тобі порада - читай те, що ти пишеш )
  Banderlog написав:От для чого цю тьотку зєля в україну приглашав? Хто воно таке?

Запросив і запросив ... і що ?

А тепер почитай мене уважно, якщо ти сам себе не читаеш.
Ти постійно пишеш, "Зеля випросить", "наша влада провокує Лукашенко" ...

Я тебе запитую, а чим наша влада провокувала Луку до 24.02.2022 року ? що Лука виступив на боці РФ з 24.02.2022 року

А він виступив - надав теріторію для вторгнення, надав аеродроми для російської авіації.
Хоча слово "надав" некоректно, його ніхто не питав, скоріше за мовчазної згоди.

Тому твої дописи про "наша влада провокує Лукашенко" - беззмістовні ...

Бо якщо захоче Пуйло знову полізти в Україну через Білорусь, він не буде запитувати Луку чи Китай на це, а візьме і полізе як в лютому 2022 року

PS. Ще раз повторю, білоруські військові в формі військ рашистів вже були присутні на теріторії України, в Чернігівській області
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14161
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 17890178911789217893
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 17154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 15367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 304608
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11576)
27.05.2026 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.