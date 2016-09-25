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Депозит в иностранном банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:01

Депозит в иностранном банке

ДОбрый вечер, как проще всего открыть депозит или счет в иностранном банке?
Можно ли это сделать онлайн или у представителей иностранных банков в Украине, например Прокредит?
Интересует тихая гавань. заработок на этом не планируется, какие могут быть риски в пределах гарантирования в Европе?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:53

  Nickmess написав:ДОбрый вечер, как проще всего открыть депозит или счет в иностранном банке?
Можно ли это сделать онлайн или у представителей иностранных банков в Украине, например Прокредит?
Интересует тихая гавань. заработок на этом не планируется, какие могут быть риски в пределах гарантирования в Европе?

Надо ехать и открывать - других вариантов пока нет
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:51

Stringer не резиденту открывают без проблем?например Германия?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 10:58

  Nickmess написав:Stringer не резиденту открывают без проблем?например Германия?

В Польше и Испании открывают, в Германии - не в курсе
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 19:22

Re: Депозит в иностранном банке

Мне кажется нет смысла в иностранном банке открывать депозит, если там невыгодные условия.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 22:38

Re: Депозит в иностранном банке

Nickmess написав:ДОбрый вечер, как проще всего открыть депозит или счет в иностранном банке?
Можно ли это сделать онлайн или у представителей иностранных банков в Украине, например Прокредит?
Интересует тихая гавань. заработок на этом не планируется, какие могут быть риски в пределах гарантирования в Европе?

В Киеве есть представительство «Риетуму», но учитывая безвиз и наличие лоукостов - наверное проще самому съездить в Прибалтику/Польшу/Кипр и открыть счёт.
maxim2014
 
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