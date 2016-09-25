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Депозит в иностранном банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:08

Re: Депозит в иностранном банке

А вы думаете иметь депозит вообще в любом банке хорошая идея? Просто уже то время когда давали хорошие проценты на депозитах прошло, а банки нынче не надежны и лично я не доверю им свои деньги. Вместо того чтоб они просто там лежали пустите их в оборот. Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут https://feelwave.ru/content/investicii-i-investirovanie-top-sposobov-vlozheniya-sredstv-i-sovety есть очень стоящие идеи для инвестирования своих средств и при том довольно надежные.
sergiys2015
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:39

Re: Депозит в иностранном банке

  sergiys2015 написав:Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут https://feelwave.ru/content/investicii- ... v-i-sovety есть очень стоящие идеи для инвестирования своих средств и при том довольно надежные.


не. это сложно и муторно, просто дайте мне их, я вам расписку напишу на 100%-500% в год и все! :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:16

Re: Депозит в иностранном банке

В Przemyśl, тот что после перехода на Медыку никто не посоветует банк где не цепляются к месту проживания при открытие депо?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:14

Re: Депозит в иностранном банке

sergiys2015 написав:А вы думаете иметь депозит вообще в любом банке хорошая идея? Просто уже то время когда давали хорошие проценты на депозитах прошло, а банки нынче не надежны и лично я не доверю им свои деньги. Вместо того чтоб они просто там лежали пустите их в оборот. Как вариант изучите крипторынок и попробуйте там свои деньги преумножить, но если боитесь и для вас это рискованно, то вот тут https://feelwave.ru/content/investicii-i-investirovanie-top-sposobov-vlozheniya-sredstv-i-sovety есть очень стоящие идеи для инвестирования своих средств и при том довольно надежные.
Юмор так себе
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:59

  Джон написав:В Przemyśl, тот что после перехода на Медыку никто не посоветует банк где не цепляются к месту проживания при открытие депо?

Там такие ставки по депо, что проще уж в матрасе держать. Сумму, проценты с которой могут отбить хотя бы билет на поезд, уже нужно декларировать.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:06

Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:07

Может,у кого-то есть опыт по другим странам, например, Испания-Португалия?
ShtormK
 
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