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Депозит в иностранном банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:29

  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:47

  LuckyG написав:
  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.


Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:17

  Искатель написав:
  LuckyG написав:
  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.


Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...

Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
LuckyG
 
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