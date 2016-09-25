|
|
|
Депозит в иностранном банке
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 10 жов, 2018 10:29
ShtormK написав:
Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.
Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
Брехня.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:47
LuckyG написав: ShtormK написав:
Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.
Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
Брехня.
Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1947
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:17
Искатель написав: LuckyG написав: ShtormK написав:
Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.
Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
Брехня.
Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...
Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 20:42
LuckyG написав:
Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
Какая виза в Польшу?
У нас безвиз
"Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу"
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1947
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34
|50285
|
|
|34
|12006
|
|
|4
|3956
|
Вів 01 лис, 2016 11:14
tmp01
|