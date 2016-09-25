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Депозит в иностранном банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:29

  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:47

  LuckyG написав:
  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.


Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:17

  Искатель написав:
  LuckyG написав:
  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.


Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...

Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:42

  LuckyG написав:Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.


Какая виза в Польшу? :) У нас безвиз :)
"Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу" :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:09

Re: Депозит в иностранном банке

Я не буду писать много. Просто я имею отношение, хоть и косвенное к Законодательству Евросоюза.
Не спрашивайте более подобных глупостей нигде и ни у кого. Ни один банк Евросоюза никогда в жизни не откроет физическому лицу - нерезиденту, не проживающему на постоянном месте жительства в стране, в которой этот банк расположен депозит. Как исключение - турист приехавший в любую страну Евросоюза имеет законное право открыть в любом банке этой стране текущий счет на время пребывания его в данной стране. Да и то - эта услуга платной будет, кроме того банк немного в законном порядке денег немного отнимет ...Там эта процедура называется ...

Negativzinzen

И закройте наконец этот вопрос.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 07:45

А вот какая интересная статья нашлась прямо на этом сайте:

https://finance.ua/ua/saving/kak-otkryt ... skom-banke

Все не так плохо, оказывается...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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