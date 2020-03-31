Депозит в иностранном банке

ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент. Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент. Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.
Так ли это? И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент. Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент. Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.
Так ли это? И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
Брехня.
Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить. Хотя что тут такого...
ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент. Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент. Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.
Так ли это? И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.
Брехня.
Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить. Хотя что тут такого...
Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
LuckyG написав:Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
Какая виза в Польшу? У нас безвиз "Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу"
Я не буду писать много. Просто я имею отношение, хоть и косвенное к Законодательству Евросоюза. Не спрашивайте более подобных глупостей нигде и ни у кого. Ни один банк Евросоюза никогда в жизни не откроет физическому лицу - нерезиденту, не проживающему на постоянном месте жительства в стране, в которой этот банк расположен депозит. Как исключение - турист приехавший в любую страну Евросоюза имеет законное право открыть в любом банке этой стране текущий счет на время пребывания его в данной стране. Да и то - эта услуга платной будет, кроме того банк немного в законном порядке денег немного отнимет ...Там эта процедура называется ...
Negativzinzen
И закройте наконец этот вопрос.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
На самом деле доступных банков чуть больше, около шести на февраль 2020 года: Почтовы, Парибас (коллега Украсиббанка, но не имеет патрнерских связей с нашим банком), ING, уже упомянутый выше Getin (собственник нашего Идея-банка), Pekao, уже упомянутый PKO (собственник нашего Кредобанка),