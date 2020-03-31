RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Депозит в иностранном банке

Депозит в иностранном банке
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:29

  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.
LuckyG
 
Повідомлень: 782
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:47

  LuckyG написав:
  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.


Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...
Искатель
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 22.02.16
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:17

  Искатель написав:
  LuckyG написав:
  ShtormK написав:Мне сказали, что в Польше депозит в банке может открыть только резидент.
Т.е. только поляк или же иностранец, проживающий там постоянно или работающий по договору, или студент.
Туристу просто приехать, зайти в банк и открыть счет не получится.

Так ли это?
И якобы надо кучу документов подтверждающих принести.

Брехня.


Так расскажите, что к чему на самом деле! А то все шифруются, прям кошмар. Можно в личку, если не хотите светить.
Хотя что тут такого...

Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.
LuckyG
 
Повідомлень: 782
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:42

  LuckyG написав:Вообще ничего такого. Даже НБУ уже не возражает. В Польше загранпаспорт с действительной визой и спокойно открываете. Не все согласны,но например Банк Миллениум-один из самых лояльных. Ещё хвалят Алиор.


Какая виза в Польшу? :) У нас безвиз :)
"Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу" :)
Искатель
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 22.02.16
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:09

Re: Депозит в иностранном банке

Я не буду писать много. Просто я имею отношение, хоть и косвенное к Законодательству Евросоюза.
Не спрашивайте более подобных глупостей нигде и ни у кого. Ни один банк Евросоюза никогда в жизни не откроет физическому лицу - нерезиденту, не проживающему на постоянном месте жительства в стране, в которой этот банк расположен депозит. Как исключение - турист приехавший в любую страну Евросоюза имеет законное право открыть в любом банке этой стране текущий счет на время пребывания его в данной стране. Да и то - эта услуга платной будет, кроме того банк немного в законном порядке денег немного отнимет ...Там эта процедура называется ...

Negativzinzen

И закройте наконец этот вопрос.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 03.06.06
Подякував: 17 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:45

А вот какая интересная статья нашлась прямо на этом сайте:

https://finance.ua/ua/saving/kak-otkryt ... skom-banke

Все не так плохо, оказывается...
Искатель
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 22.02.16
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:21

sinowi
Ви не праві. В Польщі не кожен банк може відкрити, але як зазначали є лояльні. БнаПарібас, Міленіум, Аліор.
ivan_naumeiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 15.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 07:10

Решил оживить тему. За последние полгода никто не открывал где-нибудь за границей депозит? Может, поделитесь свежей историей?
Искатель
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 22.02.16
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:42

РАХУНОК ДЛЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
https://www.pkobp.pl/pko-pol-s-kij-bank/ua/

Рахунок «Прості Засади»
https://polecam.getinbank.pl/lp/main/rorua_ua/
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 442
З нами з: 20.03.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:33

Re: Депозит в иностранном банке

На самом деле доступных банков чуть больше, около шести на февраль 2020 года: Почтовы, Парибас (коллега Украсиббанка, но не имеет патрнерских связей с нашим банком), ING, уже упомянутый выше Getin (собственник нашего Идея-банка), Pekao, уже упомянутый PKO (собственник нашего Кредобанка),

Это именно те которые откроют счет даже туристу. Но есть особенности о чем больше в статье Банківський рахунок за кордоном: рахунок в Польщі

Самые удобные условия для владения в Paribas, ING и Getin, самые выгодные депозиты лучше смотреть на спец-сайтах, поскольку ситуация меняется.
Рейтинг депозитов, май 2020
https://najlepszelokaty.pl/ranking-loka ... sc=1,2,3,4
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/ranki ... ty-bankowe

Но на мой взгляд наиболее высокие проценты из числа доступных нам банков обычно дает Getin.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 06.08.19
Подякував: 140 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
gritzko » Вів 31 бер, 2020 09:09
9 8895
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 кві, 2020 10:29
ricardo
Банк не возвращает депозит 1, 2
jack111 » П'ят 13 вер, 2019 11:45
13 9591
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 кві, 2020 10:27
Sinica
Депозитная ячейка, сейф в банке 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 13 жов, 2011 12:55
39 61403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 12:24
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85615)
12.05.2020 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.