|
|
|
Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
|
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:53
Пропонуємо до обговорення:
Це швидко, зручно, але майже завжди дуже дорого
Коли грошей немає, але вони дуже потрібні, їх можна позичити. Варіантів кілька: у друзів/знайомих, в банку, ломбарді або у фінансовій організації. Останні сьогодні активно пропонують онлайн-позики. З одного боку, це зручно і швидко. Все, що потрібно - паспорт, ІПН і банківська картка. Вказав свої дані, 10-15 хвилин і гроші на картці. Немає потреби нікуди їхати. З іншого - дорого. Такі позики видаються під «драконівські» відсотки, і особисто я вважаю їх злом в чистому вигляді. Вони виправдані, якщо гроші потрібні дуже сильно і дуже ненадовго. Але в житті буває і таке. Тому я вирішив провести невелике дослідження цієї частини фінансового ринку: описати процедуру оформлення таких кредитів і порівняти умови їх видачі у десятка компаній, чиї назви, як то кажуть, «на слуху».
Дивися повний текст Як беруться онлайн-кредити
-
D2
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 вер, 2018 16:54
moneyveo так и не прислал бонус-скидку за пройденное анкетирование
-
excaliburextreme
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16
А на меня оформили кредит, который я не брала. Узнала - когда была испорчена в реестре кредитная история. Позвонила в компанию - попросила договор. Мне отказали. Когда дозвонилась до менеджера, который вел этот договор - мне ответили, что 3 человека подтвердили что я есть, я. Что это за бред такой? как могут на рынке финансовых услуг работать такие фирмы? Кто то подтверждает ваши данные, берет себе кредит - а вы остаетесь должником. Как так? Как могут так работать финансовые организации. Дословный ответ "подтвердила ваша тетя?" идиотизм да и только
-
2396539
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2019 22:21
Мда, вот так ситуация.. Не зря предупреждают по новостям, чтоб нигде свои паспортные данные просто так не давали.
-
sergiys2015
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46
Я очень благодарна таким вот организациям Это же настоящие спонсоры НАРКОМАНОВ Денег негде взять ---пожалуйте в интернет -банк Родные расплатятся Вот на таких условиях и выживают такие КОНТОРЫ Кому то это же выгодно КОМУ?
-
beloruska_valy
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 03.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:58
И что делать в таком случае
-
m11186555
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:12
Потрапила в аналогічну ситуацію... поділіться досвідом, що робили, куди звертались, як успіхи з Вашою справою?
-
Nika_if
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 08.05.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|1106
|
|
|4
|1366
|
Вів 07 тра, 2019 10:34
KIM
|
|75
|13729
|
|