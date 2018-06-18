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Finance.ua: Як
беруться онлайн-кредити

Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:53

Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити

Пропонуємо до обговорення:
Це швидко, зручно, але майже завжди дуже дорого
Коли грошей немає, але вони дуже потрібні, їх можна позичити. Варіантів кілька: у друзів/знайомих, в банку, ломбарді або у фінансовій організації. Останні сьогодні активно пропонують онлайн-позики. З одного боку, це зручно і швидко. Все, що потрібно - паспорт, ІПН і банківська картка. Вказав свої дані, 10-15 хвилин і гроші на картці. Немає потреби нікуди їхати. З іншого - дорого. Такі позики видаються під «драконівські» відсотки, і особисто я вважаю їх злом в чистому вигляді. Вони виправдані, якщо гроші потрібні дуже сильно і дуже ненадовго. Але в житті буває і таке. Тому я вирішив провести невелике дослідження цієї частини фінансового ринку: описати процедуру оформлення таких кредитів і порівняти умови їх видачі у десятка компаній, чиї назви, як то кажуть, «на слуху».

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 вер, 2018 16:54

moneyveo так и не прислал бонус-скидку за пройденное анкетирование
excaliburextreme
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16

А на меня оформили кредит, который я не брала. Узнала - когда была испорчена в реестре кредитная история. Позвонила в компанию - попросила договор. Мне отказали. Когда дозвонилась до менеджера, который вел этот договор - мне ответили, что 3 человека подтвердили что я есть, я. Что это за бред такой? как могут на рынке финансовых услуг работать такие фирмы? Кто то подтверждает ваши данные, берет себе кредит - а вы остаетесь должником. Как так? Как могут так работать финансовые организации. Дословный ответ "подтвердила ваша тетя?" идиотизм да и только
2396539
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2019 22:21

Re: Finance.ua: Як беруться онлайн-кредити

Мда, вот так ситуация.. Не зря предупреждают по новостям, чтоб нигде свои паспортные данные просто так не давали.
sergiys2015
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 11:46

Я очень благодарна таким вот организациям Это же настоящие спонсоры НАРКОМАНОВ Денег негде взять ---пожалуйте в интернет -банк Родные расплатятся Вот на таких условиях и выживают такие КОНТОРЫ Кому то это же выгодно КОМУ?
beloruska_valy
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:58

И что делать в таком случае
m11186555
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:12

Незаконна видача кредиту

Потрапила в аналогічну ситуацію... поділіться досвідом, що робили, куди звертались, як успіхи з Вашою справою?
Nika_if
 
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