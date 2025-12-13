Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3084308530863087 Додано: Суб 13 гру, 2025 18:18 москалька flyman написав: Water написав: flyman написав: https://www.youtube.com/shorts/pAb9pU0ww0M

Для чого ти виклав це? Москальки пропадають? Це добре, москалів там дохалєри. Для чого ти виклав це? Москальки пропадають? Це добре, москалів там дохалєри.

Казашка. Ти щось має проти казашок? Розпалюй міжнаціаональну ворожнечу далі. Казашка. Ти щось має проти казашок? Розпалюй міжнаціаональну ворожнечу далі.

Ти хочеш зі мною посперечатись на рахунок москальки? Я їх за версту чую. Яле ти можеш сперечатись, задонативши 50 тисяч гривень. Спеціально для тебе у гуглі зразу видало:

Российская туристка Ирина Киселева пропала

Далі цікавіше, але москальською:

В своем обращении одна из блогеров пыталась обосновать свое мнение, ссылаясь на источники информации Турции, которые она тщательно и регулярно просматривает. По ее словам, СМИ в этой стране абсолютно открытые и прозрачные, они не пропускают ни одно происшествие, а вот об Ирине нет в них ни строчки.



«И это странно, — говорит блогерша, — все источники, которые рассказывают об этом, русскоязычные. Из этого я делаю вывод: это фейк и вброс».

Висновки ти зробив, хто на кому з москалів стояв, хто пощез?

На Місяці хай всією москальщиною пошукають, в Сіде є телепорт на Місяць.



Ще питання до тебе, шо таке

rjkz

Повідомлень: 18101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8813 раз. Подякували: 5548 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 гру, 2025 19:04 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: https://www.youtube.com/shorts/pAb9pU0ww0M

Ви хоч були колись в Турції? Чи тільки по гугл-мапам? Ви хоч були колись в Турції? Чи тільки по гугл-мапам?

Це ж як в США туго мужикам

https://www.youtube.com/shorts/RJmjOJ_Gn7A Це ж як в США туго мужикам



И что тут тугого?

Повідомлень: 18101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8813 раз. Подякували: 5548 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 гру, 2025 20:18 rjkz написав: flyman написав: Це ж як в США туго мужикам

https://www.youtube.com/shorts/RJmjOJ_Gn7A Це ж як в США туго мужикам



И что тут тугого?

для 4х "не своїх" дітей ? для 4х "не своїх" дітей ? flyman

Повідомлень: 41782 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1622 раз. Подякували: 2870 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 гру, 2025 20:26 Ніна жге далі rjkz написав: flyman написав: 2587715 написав: Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.



Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.



Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам Та всі країни однакові - якщо в тебе є багато землі/нерухомості і є власні кріпаки/найміти, то нема ніякої різниці в якій країні жити - тобі усюди буде добре, навіть, а може й особливо, в Україні. А якщо ти сам кріпак/наймит і в тебе геть нічого нема за душею, то можеш все життя світом вештатися - тобі усюди буде погано.Наші люди чомусь думають, що раз в нас комуністи усіх зрівняли, і раз його сім'ї держава дала квартиру на шару, то він так само легко на чужині буде рівним серед рівних і теж отримає житло на шару.Насправді на чужині люди поділені на панів та кріпаків вже декілька столітть, і нічого за цей час не змінилося. Переїхавши туди нашу людину чекає лише доля кріпака, як би завуальовано це не називалося і які б плюшки йому за це не обіцяли. Панами зможуть стати і насолоджуватися життям лише одиниці - там своїх панів вистача, іншим доведеться тяжко пахати все життя, як і їхнім дітям та онукам

На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).

Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.

Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує" На чужині є таке поняття, як "generation welth", якщо в тебе у спадок є "бабушатнік" в умовному Лондоні/Парижі/whatever то ти не такий бідний, як переважна більшість емігрантів (не Міндічів/Ахметових).Хоча Коля-rjkz вирішив, що його дітям посміхнеться доля в NY/USA.Bigor як був в неньці безхатченком, так і в Польщі "бомжує"



У Нины-закипало был момент в Шарлотт, когда она пыталась обратиться к адвокату.

У меня тоже был подобный момент.

В НЙ есть юридическая помощь для малоимущих. Мы под нее не проходим.

А адвокаты берутся или за треть от отсуженной суммы или ты должен платить.

Чтобы говорить о трети, то адвокат должен быть в значительной степени уверен, что дело выигрыщное.

Если он не уверен, то или откажется или будет брать почасово.

Вот мы обратились, нас выслущали.

Сказали, мы не видим у вас однозначно выигрыщного кейса.

Если хотите продолжать, то адвокат берет 540 долларов в ...час.

Мы так подумали-подумали, что кроме морального удовлетворения мы можем потерять дохера времени и денег и не стали в это ввязываться.

Но сделали выводы и старший пошел в хайскул на юридическую программу.

Может будет поступать в ло-каледж.

Одно могу сказать точно - как минимум таких проблем с Инглишем как у нас у них не будет. Вернее их уже нет. Есть проблемы с русским. Старший еще более менее, а младший начинает психовать, когда мы пытаемся ему объяснить математику или физику на русском - "Я вас не понимаю, на английском объясните".

А когда он что-то говорит, тто это смесь русских и английских слов - ему не хватает словарного запаса, чтобы говорить на языке.

Собственно, свобода владения лангуаге - это главный барьер для того чттобы достигнуть того, что хочешь. Конечно, нужны профессиональные знания и квалификация, но без свободного Инглиша, они не очень много чего стоят.

Есть вариант работать на "русский бизнес", но он никогда или почти никогда не будет платить столько, сколько можно найти в америкаснком бизнесе.

там є і про квартири на Манхетені: 8 хв.

