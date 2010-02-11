|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:41
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Если исходить из стоимости серебра, которое на днях по тихому подобралось к 59, золото вполне может быть 4500 в ближайшие две недели. Или нет.
Додано: Сер 03 гру, 2025 15:37
1patron Ну какая нам разница - 2 недели, 5 дней или месяц? Вряд ли тут многие имеют доступ к настоящему бумажному золоту с плечем, чтобы переживать за свопы? Для себя я краткосрочную цель ожидаю 5К. А как быстро - месяц или квартал - так по большому счету все равно.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:45
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все золотые жуки потирают руки. Остальные имеют шанс прикупить пока просто дорого, а не космически дорого. ФРС кроме снижения ставки начала с 12.12.20025 вливание ликвидности по 40 млрд. в месяц. Эти денежки ощутятся рынками к февралю, а пока будем расти на новой волне ажиотажа.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:21
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Соотношение золото/серебро достигло 67 при среднем 75-80 в последние лет 50.
Либо серебру пока пора припасть в цене, либо золоту путь пока только вверх.
Ну или серебро - это новые тюльпаны.
Додано: Суб 13 гру, 2025 12:47
1patron
Соотношение лет за сто как раз дето 67. Но это явно перебор на сегодняшний момент. По серебру на бирже произошел шорт сквиз - короткое сжатие. Когда основные покупатели это стоявшие в шортах продавцы, откупающиеся по стопам. Все мы помним чем оканчиваются шорт сквизы - феерическими обвалами.
У кого есть серебро - сейчас отличный момент его продать и переложится в золото.
Додано: Суб 13 гру, 2025 14:49
Кто потирает руки, кто просто подтирается…каждому, свое
На 5 копеек подросло , а визга и аналитики накидано, как в 5 раз))
