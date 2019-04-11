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Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:43

Доброго вечора п’ятниці усім. А у нас черговий огляд новин та змін по депозитах.

З 20 січня вніс зміни до своєї депозитної програми Мегабанк. Зокрема у лінійці депозитів залишилось 4 продукти: Строковий без права поповнення, Строковий з правом поповнення, до яких застосовується бонусна програма, та вклади На вимогу та Ощадний сертифікат, до яких бонусна програма не застосовується. Максимальними є ставки по вкладу Строковий без права поповнення на термін 10-12 місяців: 15,5% у гривні, 3,5% у доларах США та 2,5% у євро без урахування бонусних програм.

З 21 січня змінив ставки по вкладу Надійний банк Кредит Дніпро. Тож максимальними тепер є ставки по вкладу з виплатою відсотків в кінці строку для терміну 180-209 днів у гривні - 15,25%, практично для всіх термінів окрім 540-719 днів у доларах США - 2,3% та для всіх термінів у євро - 0,25%.

24 січня оновили ставки по своїм вкладам 3 банки:

Укргазбанк вчергове знизив ставки у всіх валютах. Найвищі ставки тепер за вкладами Строковий з продовженням та Еко-депозит з виплатою відсотків в кінці терміну: 12% у гривні для термінів 6-9, 9-12 та 12-18 місяців, 2,75% у доларах США для терміну 12-18 місяців та 2,5% у євро для термінів 9-12 та 12-18 місяців. Такими ж є підвищені ставки за вкладом Драйвовий рік.

Універсалбанк також змінив ставки по всіх вкладах. Найбільше тепер можна отримати по Строковому депозиту з поповненням: 15,5% у гривні, 2% у доларах США та 0,25% у євро на 12 місяців без урахування програм лояльності.
А збільшити дохідність за вкладами цього банку ви можете за допомогою нашого Бонусу.

Райффайзен Банк Аваль знизив ставки по вкладу Універсальний для пакетів послуг. Максимальні 10% пропонується для Пакету послуг Ексклюзив для Преміум клієнтів банку.

З 27 січня змінить ставки за своїми вкладами банк ПУМБ. Зокрема:
в гривні:
- зменшуються на -1% по Депозиту "Вільний";
- зменшуються на -0,5% по Депозиту "Скарбничка +";
- зменшуються на -0,5% ...- 3% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в доларах США:
- зменшуються на -0,2% по Депозиту "Вільний";
- зменшуються на -0,3% ...- 0,4% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
в євро:
- зменшуються на -0,3% ...- 0,5% за Депозитами "Прибутковий", "Накопичувальний" та "Депозитний конструктор".
Найбільший дохід тепер можна отримати, поклавши кошти на депозит Дохідний: 15% у гривні для суми понад 2500000 грн. на термін 6, 9 та 12 місяців, 1,6% у доларах США та 1% у євро для терміну 12 місяців.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30

Financial Expert
ех, забули ви шанований експерт про ще одну банку - порізала теж депошки

Банк Альянс
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:33

  greenozon написав:Financial Expert
ех, забули ви шанований експерт про ще одну банку - порізала теж депошки

Банк Альянс


Дякуємо вам. Та не забули, просто, нажаль, ще не маємо дару передбачення. Лише сьогодні дізнались про завтрашні зміни ;)
Financial Expert
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