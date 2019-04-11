RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Обзор новинок и интересных
фактов на рынке банковских услуг

Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 14:52

  greenozon написав:Financial Expert
пройшов тиждень, зима завершується, а банки далі шалено знижують депо- ставки..
маєте свіжі фактажі прєступлєній :)


Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!

поспішай торопісь, налітай на живопісь!
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7913
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 16:53

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  greenozon написав:Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!

2000 валюти і 50000 грн мінімальна сума вкладу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:45

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

А-банк 12.5% на год!
Посмотрим в свете последних событий - долго ли продержатся ?!
SAndriy1
 
Повідомлень: 440
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:56

SAndriy1 12.5% это много чтоли? :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 662
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:25

  omb написав:SAndriy1 12.5% это много чтоли? :)

Мало(((
Вчера ещё было 13
SAndriy1
 
Повідомлень: 440
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 16:30

  SAndriy1 написав:
  omb написав:SAndriy1 12.5% это много чтоли? :)

Мало(((
Вчера ещё было 13

Ну і нехай...чекаєм під Новий 2021 рік 18,5% + бонус. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:09

  Квесторе_поверніться написав:
  SAndriy1 написав:
  omb написав:SAndriy1 12.5% это много чтоли? :)

Мало(((
Вчера ещё было 13

Ну і нехай...чекаєм під Новий 2021 рік 18,5% + бонус. :)

Безподаткових у ойро?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 18.08.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:22

Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус

  klug написав:Безподаткових у ойро?

В банці вуйця Бєні...який поверне Приват взад. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:46

  greenozon написав:
  greenozon написав:Financial Expert
пройшов тиждень, зима завершується, а банки далі шалено знижують депо- ставки..
маєте свіжі фактажі прєступлєній :)


Зараз рекордсмен - КОмІнвест банк
на 5 років (ще) тримає космічно високі ставки
що бумага що валюта!

поспішай торопісь, налітай на живопісь!
:mrgreen:



ВСЕ ще актуально!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7913
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами 1 ... 12, 13, 14
dude » Сер 01 бер, 2017 11:40
134 71865
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 09:23
Stringer
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 2171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
10 фактов о Приватбанке, которых вы не знали
Ірина_ » Сер 27 бер, 2019 18:23
1 913
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 бер, 2019 18:26
Gln_Vlrn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1324)
13.03.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.