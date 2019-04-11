Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Признавайтесь де вас тутка знайти
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:14
Ірина_
Признавайтесь де вас тутка знайти
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Нема там
Додано: Вів 23 лис, 2021 14:04
А що хіба, Вам мало мене на форумі?!
Повертаючись до теми...
Нічого правда не обіцяю, але щодо відновлення гілки поспілкуюся з керівником
З повагою,
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:28
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Добрый вечер.
Сегодня будем знакомить вас с новостями в каких банках подорожали депозиты.
Накануне праздников крупные банки начали активно повышать ставки по гривневым депозитам. Вклады подорожали в 6 из 38 крупных банков по НБУ, и только два банка рискнули немного «срезать» проценты.
Самые дорогие депозиты в гривне на 12 месяцев сейчас предлагает Коммерческий Индустриальный Банк — 11,75% годовых. Разместить депозит под 11% годовых можно сразу в 8 крупных банках. За последние две недели к самым щедрым финучреждениям присоединились Альфа-Банк, Прокредит Банк и monobank.
Ситуация с долларом и евро иная. За последние две недели максимальная ставка по депозитам в валюте снизилась с 3,05 до 2,85% годовых. Именно столько платит вкладчикам все тот же Коммерческий Индустриальный Банк. Другие банки также ориентировались на свои потребности. К примеру, Форвард Банк увеличил доходность только «коротких» вкладов в СКВ, а по депозитам на иные сроки — понизил проценты.
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:05
Обзор депозитов банков с портфелем от 250 млн до 1 млрд грн
Приветствую
Сегодня рассмотрим депозиты банков с портфелем от 250 млн до 1 млрд грн (это считаются мелкие банки).
Сейчас самое щедрое предложение по гривневым депозитам на 12 месяцев делает банк Украинский капитал — 11,5% годовых. Он же готов платить самые высокие проценты по вкладам в долларе и евро — 2,75% и 2,5% годовых соответственно.
Рассмотрим таблицу с максимальными ставки по депозитным программам 20 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.12.2021−17.12.2021
Источник: портал Минфин
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:06
Обзор кредитов под 0,01% от МФО (на 17.12.21)
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