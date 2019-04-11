Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Додано: Сер 16 бер, 2022 08:38

Вітаю!Сьогодні поговоримо про те, що відбувається з депозитними ставками.Незважаючи на війну та відтік ресурсів, депозитні ставки залишаються майже незмінними. Навіть є тенденція до їхнього зменшення.З 25 великих банків ставки в гривні знизили два гравці:Акордбанк доволі радикально урізав дохідність 3- та 6-місячних депозитів на 2,75 та 2,5 в.п. відповідно. Тепер дохідність становить 9,25 та 9,50% річних.Таскомбанк знизив ставки на 1 в.п. за вкладами на вся строки. Тепер максимум тут складає 10% річних.Найбільше здивував одеський банк «Південний», який припинив прийом нових депозитів.«Нові депозити не оформлюємо, тому що суттєво змінились умови роботи, потреба в депозитах і можливість платити відсотки є, коли є можливості для отримання доходів від кредитування, а зараз з цим є певні проблеми. Тому що на період воєнного стану офіційно визнано наявність форс-мажорних обставин і сплата відсотків відстрочена», — повідомило джерело «Мінфіну» у керівництві банку. За словами співрозмовника, суттєвих відтоків коштів не спостерігається — останній тиждень ліквідність банку практично незмінна.Як відомо, банки мають можливість позичати у НБУ без застави під 11% на рік.Ощадбанк нещодавно відзвітував про приток вкладів. За два тижні війни з 24 лютого по 9 березня 2022 року обсяг залишків на рахунках фізичних осіб в Ощадбанку зріс більш як на 8,7 млрд грн. Головна причина — 100% державна гарантія на депозити фізичних осіб, яку банк зберіг завдяки тому, що не встиг доєднатися до ФГВФО.У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 25 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2022−11.03.2022.Акордбанк здійснив «рване» зниження на 1,0−1,6 в.п. залежно від терміну. Тепер доларовий максимум тут 0,75% річних;Таскомбанк зменшив ставки на 0,75−1,35 в.п.Єдиним гравцем, що підвищив ставки, є банк «Львів», що працює виключно на західній Україні, де нема бойових дій. Ставки підвищено на 0,25−0,75 в.п. Але максимум не змінився — 2% річних за річним вкладом.Таскомбанка зменшив на ставки на 0,3−0,85 в.п. Тепер максимум тут всього 0,25% річних;Акордбанк зменшив ставки ще радикальніше — на 1,4−2,25 в.п. Тепер тут ставки 0,1% за вкладами на всі строки.У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 25 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2022−11.03.2022.