Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских услуг

Вообще надуманный аргумент.
Вместо двух отчётов - сделайте один.
Времени он займёт столько же, как два. То есть неделя+неделя.
Зато - будет информативным
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 січ, 2022 17:55
Вообще надуманный аргумент.
Вместо двух отчётов - сделайте один.
Времени он займёт столько же, как два. То есть неделя+неделя.
Зато - будет информативным
Додано: Сер 19 січ, 2022 17:24
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Приветствую!
Новый обзор по депозитам. Данные за 24.12.2021−14.01.2022.
В новом году три крупных банка повысили доходность гривневых вкладов. Максимальная ставка в нацвалюте по-прежнему держится на уровне 11,75% годовых. Однако сейчас каждое четвертое финучреждение из 38, участвующих в обзоре, готово платить не меньше 11% годовых.
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 38 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей.
Гривна
Доллар
Евро
Источник: портал Минфин
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:54
Банки не спешат подключаться к системе автомат. ареста счето
Банки не спешат подключаться к системе автоматического ареста счетов должников. Сейчас к системе электронного взаимодействия с банками подключено 20 банков, а два – отключились.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
Он уточнил, что по состоянию на 12 января подключены к системе ПриватБанк, Универсал Банк, ОКСИ Банк, Таскомбанк, Индустриалбанк, Банк Восток, ПроКредит Банк, Банк Львов, Конкорд, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, ОТП Банк, Идея Банк, МетаБанк, Банк «Украинский капитал», Агропросперис Банк, Укрсиббанк, Радабанк, Банк Авангард, Альфа-Банк.
Напомним, с 6 июля 2021 года полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволяет блокировать средства на банковских счетах должников.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50782 ... ov-minyust
Додано: Сер 02 лют, 2022 15:54
Re: Застраховать карту от мошенников
Украинские банки совместно со страховыми компаниями разработали специальную программу страхования подобных рисков. Клиенту, желающему себя обезопасить, предлагаются соответствующие услуги.
Например, в ПриватБанке она так и называется «Защита от мошенничества». В рамках действия этой услуги клиент будет защищен от следующих видов мошенничества:
социальный инжиниринг – проведение операции по карте под воздействием мошенника;
незаконная оплата с карточного счета в торговой сети по утерянной или украденной карте;
скимминг – осуществление операций по карточным счетам с использованием дубликата карты;
осуществление платежной операции по счетам клиента третьими лицами с помощью SMS-команд;
снятие наличных без карты в банкомате;
оплата с карты без SMS-подтверждения операции;
оплата в Интернете с SMS-подтверждением проведения операции;
платежи по телефону;
противоправные операции с использованием интернет-банка;
фишинг – совокупность методов, позволяющих обмануть пользователя и заставить его раскрыть свой пароль, номер кредитной карты и другую конфиденциальную информацию;
фарминг – перенаправление жертвы на ложный IP-адрес с целью воровства карточных данных.
Детально: https://finance.ua/cards/kak-zastrahova ... koj-kartoj
Додано: Сер 02 лют, 2022 16:06
Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:53
100%. Для страховой компании основанием для возмещения есть факт наступления страхового случая, это понятно. А вот доказать, что у чела исчезло бабло именно в результате страхового случая, так это чуть проще, чем на луну слетать. Указанные действия имеют признаки деяний, отв-ть за которые предусмотрена УК. Соответственно, доказательством будет служить ... приговор. Даже далекий от юриспруденции человек понимает, что в наших реалиях это как ... В общем, вы поняли...
Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:15
ставьте лимиты по 300 грн и 1 операцию и забудьте про мошенничество. Правда на p2p переводы лимиты карты не распространяются почему-то.
Додано: Сер 09 лют, 2022 15:36
У каких банков самые крупнейшые кредитные и депозитные портф
Самый большой портфель депозитов юрлиц на сегодняшний день в ПриватБанке, тогда как лидером кредитования бизнеса является Укрэксим, информирует Finbalance.
Наибольший портфель кредитов физлиц по состоянию на 1 января текущего года имел ПриватБанк (51,7 млрд грн). Лидерами в данной категории, по данным НБУ, также являются Альфа-Банк, Универсал Банк и ПУМБ, чьи портфели на начало года составляли 24,3 млрд, 23,7 млрд и 19,6 млрд гривен соответственно.
Детали читайте здесь: https://news.finance.ua/ru/news/-/50842 ... dannye-nbu
Додано: Чет 17 лют, 2022 12:57
Банки прекратили сокращать сотрудников. Сколько зарабатывают
В 4 квартале 2021 г. штат сотрудников банков сократился всего на 325 человек. Сокращения произошли лишь в некоторых госбанках (кроме Привата), тогда как другие банки расширяли штаты.
Это следует из «Отчета банковского сектора», подготовленного НБУ, передает «Минфин».
В 4 квартале банки продолжили закрывать отделения, хоть и сбавили темпы: только минус 34 отделения. Тогда как за весь год количество офисов сократилось на 449. Больше всего закрыли в Киеве и Днепропетровской области — по 53 отделения.
В общей сложности за 2021 год количество банковских работников сократилось почти на 7 тысяч человек — до 121 тыс.
За прошлый год расходы на содержание банков выросли почти на 9 млрд грн. В частности расходы на заработную плату за год выросли с 33 до 37,4 млрд грн.
Сколько зарабатывает банкир
Среднестатистический банковский сотрудник в прошлом году зарабатывал почти 25 тыс. грн в месяц «грязными». Зарплаты сильно разнятся в зависимости от должности, региона и конкретного банка.
Детали здесь https://news.finance.ua/ru/news/-/50892 ... ut-bankiry
Додано: Сер 16 бер, 2022 08:38
Re: Обзор новинок и интересных фактов на рынке банковских ус
Вітаю!
Сьогодні поговоримо про те, що відбувається з депозитними ставками.
Незважаючи на війну та відтік ресурсів, депозитні ставки залишаються майже незмінними. Навіть є тенденція до їхнього зменшення.
Гривня
З 25 великих банків ставки в гривні знизили два гравці:
Акордбанк доволі радикально урізав дохідність 3- та 6-місячних депозитів на 2,75 та 2,5 в.п. відповідно. Тепер дохідність становить 9,25 та 9,50% річних.
Таскомбанк знизив ставки на 1 в.п. за вкладами на вся строки. Тепер максимум тут складає 10% річних.
Найбільше здивував одеський банк «Південний», який припинив прийом нових депозитів.
«Нові депозити не оформлюємо, тому що суттєво змінились умови роботи, потреба в депозитах і можливість платити відсотки є, коли є можливості для отримання доходів від кредитування, а зараз з цим є певні проблеми. Тому що на період воєнного стану офіційно визнано наявність форс-мажорних обставин і сплата відсотків відстрочена», — повідомило джерело «Мінфіну» у керівництві банку. За словами співрозмовника, суттєвих відтоків коштів не спостерігається — останній тиждень ліквідність банку практично незмінна.
Як відомо, банки мають можливість позичати у НБУ без застави під 11% на рік.
Ощадбанк нещодавно відзвітував про приток вкладів. За два тижні війни з 24 лютого по 9 березня 2022 року обсяг залишків на рахунках фізичних осіб в Ощадбанку зріс більш як на 8,7 млрд грн. Головна причина — 100% державна гарантія на депозити фізичних осіб, яку банк зберіг завдяки тому, що не встиг доєднатися до ФГВФО.
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 25 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2022−11.03.2022.
Ставки у доларах урізали ті ж самі банки:
Акордбанк здійснив «рване» зниження на 1,0−1,6 в.п. залежно від терміну. Тепер доларовий максимум тут 0,75% річних;
Таскомбанк зменшив ставки на 0,75−1,35 в.п.
Єдиним гравцем, що підвищив ставки, є банк «Львів», що працює виключно на західній Україні, де нема бойових дій. Ставки підвищено на 0,25−0,75 в.п. Але максимум не змінився — 2% річних за річним вкладом.
Ставки за євро знизили ті ж самі гравці:
Таскомбанка зменшив на ставки на 0,3−0,85 в.п. Тепер максимум тут всього 0,25% річних;
Акордбанк зменшив ставки ще радикальніше — на 1,4−2,25 в.п. Тепер тут ставки 0,1% за вкладами на всі строки.
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 25 банків з дотриманням таких умов: валюта, строк і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки по вкладу на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.02.2022−11.03.2022.
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