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СЭП vs P2P

СЭП vs P2P
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 08 сер, 2018 10:47

Про Приват и Моно - и разговора нет: их можно гасить и п2п.
Приват - 25-го, за час до полуночи.
Моно - в последний день месяца, за час до полуночи.

Не, я не про Аллу. В это минное поле я не играю.

Я про Форвард
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 сер, 2018 08:53

При п2п-переводе проводка по счету получателя обычно происходит на следующий банковский день.
А когда происходит проводка списания со счета отправителя ?
Тоже - обычно на следующий банковский день ?
Всегда ли проводки списания и пополнения проходят в один день ?
Или они друг от друга не зависят ?
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Повідомлення Додано: Чет 09 сер, 2018 09:09

Re: СЭП vs P2P

mustbe написав:При п2п-переводе проводка по счету получателя обычно происходит на следующий банковский день.
А когда происходит проводка списания со счета отправителя ?
Тоже - обычно на следующий банковский день ?
Всегда ли проводки списания и пополнения проходят в один день ?
Или они друг от друга не зависят ?
Они друг от друга не зависят. И та и та списывается/зачисляется, когда в конкретный банк отправителя/получателя приходит файл клиринга от МПС и его обрабатывают
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 сер, 2018 22:56

  Faceless написав:П.С. Если в этом месяце РД в начале 20-х чисел - советую погасить до 20-х. Касается только этого месяца. Почему не могу писать, просто примите как факт.

Речь идет про переезд Аллы на новый процессинг ?
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 14 сер, 2018 10:30

Re: СЭП vs P2P

mustbe написав:
  Faceless написав:П.С. Если в этом месяце РД в начале 20-х чисел - советую погасить до 20-х. Касается только этого месяца. Почему не могу писать, просто примите как факт.

Речь идет про переезд Аллы на новый процессинг ?
Да:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 08:39

Есть ли какие-то стандартные лимиты на p2p-переводы в таком разрезе:
Виза/Мастер, вход/выход, разовый/суточный/месячный ?
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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:06

https://support.kuna.io/ru-RU/support/s ... 0%B6%D0%B8

Международные платежные системы Visa/Mastercard совместно с НБУ лимитируют использование p2p платежей.

Лимиты соответствуют финансовому мониторингу Украины и правилам МПС VISA/MC. А именно:
В день - до 150 000 грн., до 10 операций включительно
В месяц - до 250 000 грн., до 100 операций.

Лимиты на ввод и вывод с карты суммируются и фиксируются банком-эмитентом карты.


----------
конкретно кожний банк може (і запроваджує) ще власні ліміти, як правило меньші
наприклад P2p ТАС

https://p2p.tas24.ua/agreements.pdf
+50грн !
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