Как выгоднее всего купить жилье?

Додано: Нед 11 лис, 2018 12:08

emailemail001 написав: zinchenko_darya



Тут все залежить від бюджету (з іпотеками/кредитами/позиками краще не зв'язуватися). Для Києва, наприклад, якщо бюджет невеликий (до 15 тисяч $, наприклад) то можна купити кімнату (або декілька кімнат) в комунальній квартирі або частину звичайної квартири. З часом можна викупити решту квартири (бувають і такі варіанти) і вона вся буде Вашою.

Плюси:

+ купівля частинами обійдеться дешевше, ніж покупка всієї квартири;

+ непотрібно витрачати гроші на арендоване житло (яке зараз тільки росте в ціні).

Мінуси:

- це буде не новобуд;

- в квартирі будуть спільні території (кухня, наприклад). Хоча буває, що сусіди не проживають.

Тут все залежить від бюджету (з іпотеками/кредитами/позиками краще не зв'язуватися). Для Києва, наприклад, якщо бюджет невеликий (до 15 тисяч $, наприклад) то можна купити кімнату (або декілька кімнат) в комунальній квартирі або частину звичайної квартири. З часом можна викупити решту квартири (бувають і такі варіанти) і вона вся буде Вашою.Плюси:Мінуси:

Не можу погодитися з тим, що треба боятися кредитів/іпотеки/розстрочок. Головне - треба вміти рахувати і оцінювати свої фінансові можливості.Маючи капітал в 15000$ можна, звичайно, обмежитись кімнатою в комуналці чи гуртожитку, піти на цілу компромісів в плані комфорту проживання, стану квартири, будинку,комунікацій, контингенту сусідів (по квартирі і по будинку), і ризиком застрягнути в цьому жаху на багато років, якщо не назавжди.А можна або взяти щось недороге на вторинні, а різницю в кредит, але з розрахунком, що платіж буде невеликий - і з часом він разом з кредитом знеціниться, і виплатите його набагато раніше;Або взяти невелику 1к у новобудові в розстрочку від забудовника, або в іпотеку від банку, що є партнером забудовника (зазвичай дешевше ніж звичайна іпотека), та ж Аркада пропонує іпотеку під 10-14%.В обох варіантах отримаєте повноцінну квартиру, а у випадках новобудови - ще й з новими комунікаціями, в утепленому будинку, з лічильниками на все, включаючи опалення, і відповідно можливістю економити на комунальних.Також не варто одразу відкидати варіанти у передмісті, але потрібно оцінити ситуацію з транспортом