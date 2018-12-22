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Finance.ua: Що таке
кредитна історія

Finance.ua: Що таке кредитна історія
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:35

  Ratatui написав:Писать придётся долго и нудно.

Не, это без меня. Пусть сами выясняют - кому я таки должен 320к )

В том виде как сейчас работает система - это просто профанация.
Да, чота там работает, циферки бегают, но любой сбой в межбанковских интерфейсах - ставит имярека в позу: иди докажи, что ты не верблюд.

Мы прекрасно видим, что сбои бывают у всех, даже у лучших. Что уж говорить о желторотых енотах или банках-прачечных, у которых в айти работают полтора студента.

Чтобы система работала нормально - нужно как минимум, чтобы у клиента был полноценный бесплатный доступ к информации о себе.
А также уведомления о всех изменениях в этой информации.

А покупать за 500грн/год возможность следить за тем, как всякие рукожопы между собой общаются - как-то не хочется.
Лечите сами своё рукожопие
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:26

  mustbe написав:
  Ratatui написав:Писать придётся долго и нудно.

Не, это без меня. Пусть сами выясняют - кому я таки должен 320к )

В том виде как сейчас работает система - это просто профанация.
Да, чота там работает, циферки бегают, но любой сбой в межбанковских интерфейсах - ставит имярека в позу: иди докажи, что ты не верблюд.

Мы прекрасно видим, что сбои бывают у всех, даже у лучших. Что уж говорить о желторотых енотах или банках-прачечных, у которых в айти работают полтора студента.

Чтобы система работала нормально - нужно как минимум, чтобы у клиента был полноценный бесплатный доступ к информации о себе.
А также уведомления о всех изменениях в этой информации.

А покупать за 500грн/год возможность следить за тем, как всякие рукожопы между собой общаются - как-то не хочется.
Лечите сами своё рукожопие


Где то я с этим согласен.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 07:12

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

  mustbe написав:Клиент может об этом узнать бесплатно раз в год, повозмущаться, и заткнуться до следующего года.
Если клиенту отказали в выдаче кредитного продукта, то он может бесплатно посмотреть кредитную историю. Только хз, как подаётся такой запрос.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:07

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

  MASolomko написав:Если клиенту отказали в выдаче кредитного продукта, то он может бесплатно посмотреть кредитную историю. Только хз, как подаётся такой запрос.


Ну у них написано
Ви маєте право отримати свою кредитну історію безкоштовно один раз на рік або в разі відмови кредитора у видачі Вам кредиту (п. 3 ст. 13 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»).
Для цього вам необхідно надіслати заяву на поштову адресу
ТОВ `УБКІ`, а/я 2733
Дніпро-44
49044.
Заява повинна містити інформацію, яка надасть можливість ідентифікувати вас (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, юридична адреса, адреса проживання).
Кредитна історія буде відправлена рекомендованим листом на вашу поштову адресу протягом 2-х днів з моменту отримання заяви. Лист доставляється та вручається одержувачу особисто під розпис.
У разі відсутності кредитної історії, надається довідка з підписом та мокрою печаткою.


Только непонятно почему они еще ментально остались в совке.
Даже нбу сделал онлайн-фидбек. Почему эти не могут на сайте прикрутить онлайн проверку истории - хз.
Наверно там сидят бабушки, которые вручную перебирают входящую корреспонденцию с запросами от людей и вручную формируют ответные письма - вот им и обеспечивают работу. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 16:12

А я не парюсь и с момента падения Михи оплачиваю постоянную подписку в обоих бюро. И пару раз в год запросы в третье.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 17:54

Re: Finance.ua: Що таке кредитна історія

Vorlon, это в УБКИ и МБКИ?

  Alex2007 написав:Ну у них написано
Есть п. 3 ст. 13 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»:
— — —
Суб'єкт кредитних історій має право безоплатно ознайомитися з інформацією, що передбачена частиною першої цієї статті [кредитним звітом та інформацією з реєстру запитів], один раз протягом календарного року, а також у разі отримання відмови Користувача від укладення кредитного правочину.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:06

  MASolomko написав:Vorlon, это в УБКИ и МБКИ?

УБКИ - годовая подписка, ПВБКИ - двухгодичная, МБКИ - разовые запросы.
Vorlon
 
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