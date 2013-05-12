Здравствуйте.
Есть вот такой сертификат:
Есть какая-то еще в нем ценность? Можно ли его еще продать?
Или макулатура?)
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Пон 03 вер, 2018 12:57
Сертификат «Галицькі інвестиції»'96 | Ценность?
Здравствуйте.
Есть вот такой сертификат:
Есть какая-то еще в нем ценность? Можно ли его еще продать?
Или макулатура?)
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