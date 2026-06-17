При сотне за 2-3 дня, да и за месяц - с высокой вероятностью будут проблемам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2026 12:10
Додано: Сер 17 чер, 2026 14:40
Ситуацію вирішили, долучили знайомих. Стосовно даних, буду звертатися на ГЛ для оновлення, бо у застосунку такої функції не бачу( Дякую всім за коментарі, поради та корисну інформацію.
Додано: Сер 17 чер, 2026 19:07
А кто знает, в этом банке есть какой то регламент обработки заявки на выдачу наличных? Уже сутки висит в обработке . Это нормально или надо шпынять поддержку?
Додано: Сер 17 чер, 2026 22:43
А как там сейчас вообще происходит? Раньше было так: указал отделение и день, в этот день пришло извещение, что деньги ждут, приходишь и забираешь. Всё всегда было чётко. Не помню, чтобы я за какими-то статусами обработки следил.
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