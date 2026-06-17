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Додано: Сер 17 чер, 2026 08:50
Португалія - ДР Конго
Не менше 3 забитих мячів. Роналду заб'є.
Додано: Сер 17 чер, 2026 08:58
Додано: Сер 17 чер, 2026 14:58
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Так у мене ж жодних запитань...
Додано: Сер 17 чер, 2026 17:25
Пане маньячелло. Наскільки Ви задоволені відповідю на запитання чи брати?
Додано: Чет 18 чер, 2026 00:07
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