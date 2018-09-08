НАЛОГОВЫЕ НОВШЕСТВА – 3 АКЦЕНТА

За последние несколько месяцев сфера налогообложения претерпела ряд изменений, адаптироваться к которым в режиме non stop приходится как государственным органам, так и бизнесу. Новшества валютного регулирования, имплементация плана BEPS, трансфертное ценообразование и налоговые споры – это не полный перечень того, с чем отныне необходимо считаться.
Вопросы налогообложения охватывают все сферы корпоративной структуры – налоговые последствия слияния, интеллектуальную собственность, налоговые споры, инвестиции и прочее. Появляется первая судебная практика в сфере трансфертного ценообразования – от отчетов формальных наметился переход к углублению методологии.
Рассмотрим наиболее «острые» вопросы налогообложения и финансов.
№ 1 – валютное регулирование
Банковский контроль – важный вопрос для компаний, которые по долгу деятельности свободно перемещают валюту в определенных юрисдикциях. Соблюдение требований валютного законодательства пребывает в ведении фискалов, которые меняют подходы «со скрипом», что вызывает появление новых и новых споров в административных судах. Бизнес преследует главную цель – получение прибыли, при этом выбирая один из нескольких возможных вариантов осуществления хозяйственной деятельности, исходя из действующего законодательства. Фискалы применяют старые подходы, в результате возникают коллизии и снова судебное рассмотрение.
№ 2 – имплементация плана BEPS
Кому «страшно» в связи с недавним присоединением Украины к Многосторонней конвенции MLI? В первую очередь тем, кто «решал проблемы» посредством Кипра и не задумывался о доначислениях и платежах, которые теперь будет пропускать не каждый банк. План BEPS не по душе не только отечественным структурам, во всем мире налогоплательщики привыкают к новым правилам и более прозрачным механизмам.
№ 3 – вопросы возмещения судебных расходов
Критерии, которыми суды руководствуются в практике рассмотрения дел о возмещении судебных расходов, на данный момент приблизительны. Тем не менее, суды выделяют несколько основных:
• Оплата за услуги адвоката соразмерна сложности задания и затраченному времени;
• Соблюдение баланса между объемом предоставленных адвокатом услуг и ценой иска;
• Присуждение суммы после подтверждения стороной осуществления расходов (с подробным описанием, анализом и финансовой аналитикой);
• Анализ повторяемости работы, а также ее уникальность (подготовка апелляционной жалобы сложнее, чем подготовка кассации);
• Временные затраты адвоката для обработки документов о поставках и др.
Частые изменения, как кризис – в них есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что молодые специалисты получают возможность учиться и тут же практиковать, предлагая клиентам новые нестандартные решения с учетом сложившихся обстоятельств. Это шанс проявить себя и конкурировать с опытными юристами, которые тоже вынуждены исследовать законодательные новшества.
Ассоциация «Налоги Украины» отслеживает законодательные изменения в области налогообложения в Украине и мире, содействуя развитию налогового консалтинга, как важной специализации в сфере финансового учета и налогового законодательства.