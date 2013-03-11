RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:20

  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:
  accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))

а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи


Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.

На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.

Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!


Таки да, брокеры когда продают физ лицам ОВГЗ продают из своего портфеля и со своей скрытой комисией. С моей точки зрения, сейчас входить в ОВГЗ физлицам не выгодно, разве что на первичное размещение и том минимум с миллионом. Нужна общая площадка с маркетмейкером, типа НБУ, и тогда можно торговать ОВГЗ. А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос. Настанет момент, когда те кто сидит в ОВГЗ длинных и средних примут решение продавать. Хотя нужна инфраструктура!
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 24.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:55

Re: Рынок ОВГЗ

  joik написав:А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос.


Ставку то повысят, а вот вырастет ли сильно еще доходность ОВГЗ - вопрос.
Если конечно наши госдеятели не хотят повторения 2019 года )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 23.04.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32

  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:
  accord_trading_ltd написав:Они же не альтруисты)))))

а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи


Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.

На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.

Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!

Потому что это закрытая тусовка, договорняк.
Даже на биржах спреды по 2%.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
M-A-X
 
Повідомлень: 1819
З нами з: 08.10.15
Подякував: 684 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 173174175176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Chuprynka і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
52 17551
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 16:43
St/2
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 15201
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 4500
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1753)
20.01.2021 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.