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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:20
accord_trading_ltd написав: greenozon написав: accord_trading_ltd написав:
Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
Таки да, брокеры когда продают физ лицам ОВГЗ продают из своего портфеля и со своей скрытой комисией. С моей точки зрения, сейчас входить в ОВГЗ физлицам не выгодно, разве что на первичное размещение и том минимум с миллионом. Нужна общая площадка с маркетмейкером, типа НБУ, и тогда можно торговать ОВГЗ. А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос. Настанет момент, когда те кто сидит в ОВГЗ длинных и средних примут решение продавать. Хотя нужна инфраструктура!
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joik
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:55
joik написав:
А покупать длинные ОВГЗ в предверии повышения учетной ставки, вопрос.
Ставку то повысят, а вот вырастет ли сильно еще доходность ОВГЗ - вопрос.
Если конечно наши госдеятели не хотят повторения 2019 года )
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32
accord_trading_ltd написав: greenozon написав: accord_trading_ltd написав:
Они же не альтруисты)))))
а банки типу купили на аукціоні мінфіна і віддали вам по оригінальній вартості, самі при цьому нічого не заробляючи
Нет конечно. Просто не факт что у ICU получится на выходе лучшая доходность по сделке.
На аукцион Минфина любое Юр/Физ лицо может подать заявку на участие, комиссии у всех разные.
Проблема нашего недоразвитого биржевого рынка в том что нет нормальной инфраструктуры((( На сегодня нет возможности напрямую подавать на биржу различные заявки на продажу/покупку через терминал или приложение. Этим все брокеры и пользуются торгуя с клиентами из собственного портфеля + с огромными спредами между покупкой и продажей!!!!
Потому что это закрытая тусовка, договорняк.
Даже на биржах спреды по 2%.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
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