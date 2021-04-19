sergey_sryvkin написав:
Хто може описати весь цикл із валютними ОВДП - від розміщення валюти на рахунку до отримання коштів по закінчення чи достроковому продажі?.. Які комісії?
Сенс (екс-Альфа)
- треба мати валютну картку
- покласти кошти на картку через касу (0 комісія) можна із карткою (швидше буде зарахування), а можна через ордер через менеджера (довше буде зарахування - пару год)
- дочекатись поки появляться валютні ОВДП в додатку Сенс (їх зараз швидко розгрібають). Можна доєднатись до тг групи банку - там пишуть коли додають нові валютні зазвичай
- появились: зробити покупку. Перший раз додаток дасть підписувати пачку документів, але це одноразова дія. Чуть пізніше на електронну пошту прийдуть документи про факт покупки і зарахування ЦП
- далі, якщо є купонні виллати по бумазі - ближче до вечора або на наступний день банк гроші автоматом перекаже на картку (чи рахунок), вже не пригадую
в день погашення - зявиться вся сума. Насправді тут все залежить від Мінфіну - адже гроші платить він, банк тут лише посередник.
і далі по новій
Наразі на жодному кроці жодних комісій немає.