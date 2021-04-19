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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:25

  sergey_sryvkin написав:
  Navegantes написав:moveton

Я Приват когда-то рассматривал, но отказался по причине дорогих комиссий. В основном брал через ИКУ, потом добавил Альфу, она иногда давала доходность повыше, чем ИКУ и не нужно было деньги гонять туда-сюда. Сейчас перед покупкой сравниваю варианты "Дия", Альфа, ИКУ.


Хто може описати весь цикл із валютними ОВДП - від розміщення валюти на рахунку до отримання коштів по закінчення чи достроковому продажі?.. Які комісії?

Сенс (екс-Альфа)
- треба мати валютну картку
- покласти кошти на картку через касу (0 комісія) можна із карткою (швидше буде зарахування), а можна через ордер через менеджера (довше буде зарахування - пару год)
- дочекатись поки появляться валютні ОВДП в додатку Сенс (їх зараз швидко розгрібають). Можна доєднатись до тг групи банку - там пишуть коли додають нові валютні зазвичай
- появились: зробити покупку. Перший раз додаток дасть підписувати пачку документів, але це одноразова дія. Чуть пізніше на електронну пошту прийдуть документи про факт покупки і зарахування ЦП
- далі, якщо є купонні виллати по бумазі - ближче до вечора або на наступний день банк гроші автоматом перекаже на картку (чи рахунок), вже не пригадую
в день погашення - зявиться вся сума. Насправді тут все залежить від Мінфіну - адже гроші платить він, банк тут лише посередник.

і далі по новій
Наразі на жодному кроці жодних комісій немає.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 14:52

  adj написав:
  M-A-X написав:
  adj написав:Формули розрахунку дохідності SIM I YTM спочатку вивчіть. Це не відсотки депозитів а облігацій на табло.

Это развод лохов.
С таким успехом 4-годичная облигация с одинаковыми купонами всегда будет рисовать якобы большую доходность, чем годичная.
Человек ожидает обычный процент.
А его никто дать не может.

Ок, лохам тоді лише депозити відкривати, де все просто.

А в цій гілці де люди говорять про облігації, давайте тримати певний рівень конструктива?

Таки все сходится.
Если купить облигацию по номиналу на 4 года, то ее доходность по IRR совпадает:
Зображення
С выплатой 2 раза в год получили доходность, такую как сложный банковский процент.
Нужно проверить, насколько оно совпадает у брокеров.
Вот чем вспоминаю, что не совпадало.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:18

Re: Ринок ОВДП

  M-A-X написав:получили доходность

Ну я не заморачиваюсь, а просто считаю доходность на момент моего перекупа у брокера и c учетом всех будущих выплат и затрат (не дай бог). Делоффто
И пусть брокеры шо хотят пишут, хоть 15% хоть 18%, а моя любимая логорифмыческая лынейка всегда со мной :roll:
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