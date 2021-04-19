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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 13:48
2XL написав:
Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату.
Це поодинокий випадок?
Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:31
vadymbanker
а який код?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 18:59
vadymbanker написав:
28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.
і що за папірець?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:03
asti написав: vadymbanker написав:
28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.
і що за папірець?
А Боже милий!
У самого ціх паперів вагон і малєнькая тєлєжка!😅😅😅
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asti
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:05
asti написав: asti написав: vadymbanker написав:
28 лютого в Сенсе буде вдалий папірець, з нульовим НКД, максимальна дохідність.
і що за папірець?
А Боже милий!
У самого ціх паперів вагон і малєнькая тєлєжка!😅😅😅
Але маю розчарувати, якщо я не помиляюсь, в день виплати купону папери не продають))
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asti
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Додано: Вів 27 лют, 2024 01:00
Ой+ написав: 2XL написав:
Ой+ написав:2XL Кінто якось вернув мені на єпідтримку привату виплату як перекази, який приват побрив на 50 грн і суму і купонну виплату.
Це поодинокий випадок?
Я раз так попав, створив звернення, але приват таки доказував, що брокер неправильно оформив, пізніше я вказував виплату на сенс. Тим більше з сенсу легше далі рухати кошти.
Не зрозумів логіку. Якщо Кінто не правильно оформив виплату, то в чому сенс міняти Приват на Сенс банк? В них до Сенсу особисте ставлення )
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2XL
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Додано: Вів 27 лют, 2024 06:28
2XL написав:
Не зрозумів логіку.
Логіка в тому, що якби там не заходило на сенсівську картку, комісії нема, та і виводити як вже писав легше (без комісії) далі переказувати, чи перевести на пакетну і зняти, ваитратити і т.д. Єдине, що думаю чи не завеликі обороти, бо постійно заходять-виходять і хоча гроші одні і ті ж, чи їх часом не підсумують.
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Ой+
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