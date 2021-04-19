Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2024 04:05
Вчора у Сенсі найдовші овдп (літо 27) впали на 0.5(5)% До 17%
Лише вони і впали. 😳
Які цікаві карусельки...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|