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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 21:39

Re: Ринок ОВДП

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 07:35

  vadymbanker написав:
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма

Від 1 млн грн дійсно прибутковіше не в Дії, через первинних ділерів
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 15:41

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:40

Re: Ринок ОВДП

підкажіть пліз , купуючи через Дію в ICU , що буде якщо порог в 400 000 грн пройти ?
lincoln2
 
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6 різних USD ОВДП в Сенсі!

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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:18

  lincoln2 написав:підкажіть пліз , купуючи через Дію в ICU , що буде якщо порог в 400 000 грн пройти ?

Скорее всего отменят последнюю покупку с возвратом денег на карту. Может даже пришлют отказ еще на этапе рассмотрения заявки купить бумаги. Но зачем рисковать? Деньги могут зависнуть на неопределенный срок. А вероятность что операция пройдет успешно думаю крайне невелика
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:25

  lincoln2 написав:підкажіть пліз , купуючи через Дію в ICU , що буде якщо порог в 400 000 грн пройти ?

У меня было такое случайно.Облигации купил но на почту пришло письмо что надо подтвердить доходы.Перезвонил им сказали ничего страшного но больше не покупайте.Потом они погасились и все
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 03:16

  sens написав:
  vadymbanker написав:
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Доброго дня!
Подскажите, где сейчас выгоднее покупать ОВГЗ?
Смотря какая сумма

Від 1 млн грн дійсно прибутковіше не в Дії, через первинних ділерів


Это кто такие?)
ВЕСЕЛЬЧАК У
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