На думку Пишного, якщо є потреба оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період.
«За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку – на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП – 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили», - каже очільник НБУ.
adj написав:sens а девальвація гривні і знецінення основної суми яка проінвестована не турбує?
Капіталізація менше за інфляцію?
Я не рахував, але за останній квартал наче девальвація гривні 5% до долара. Це означає що купон буде на 5% менший в доларах, але головніше що тіло (сума яка вкладена в покупку ОВДП теж обезцінюється). Якщо в гривні зараз 16% прибуток, то у валюті закордоном можна було взяти комерційні облігації під 6% і не паритись ні через фінмон, або потенційну девальвацію або через нові обмеження від НЮУ
Питання як купити ці комерційні облігації закордоном..
vadymbanker тут на форумі є відповідні гілки, наприклад interactive brokers, у них доступний великий обсяг облігацій, але треба мати можливість вивести валюту закордон щоб поповнити інвестиційний рахунок, і подивитись комісії за покупку, щоб не вийшло що купив на 1000 дол облігацію і заплатив 5 дол комісії і заробив мінус.
Але це такі знання які треба 1 раз отримати, порахувати і далі там все так само буде, це не акції де треба слідкувати за ринками (якщо активно трейдити).