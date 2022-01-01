|
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14
Хто підкаже, Оплата дольками тепер завжди з комісією чи змінилася механіка? Покупка у Сільпо 1000+, застосунок пропонує розбити на строк від 3 до 12 міс - усі варіанти з комісією. Потрібно було вибрати Дольки одразу на касі чи халява була тимчасовою?
