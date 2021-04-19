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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 695696697698
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:56

  moveton написав:
  greenozon написав:а навіщо там Акції чи скидки якщо із 1ого числа все по 0-х? (окрім довідок)

Где написано, что для "Стандарта" с первого числа всё по нулям? Вот этого-то я и не нашёл. Для "Индивидуального" это именно его особая скидка.

https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi
> Документи щодо здійснення депозитарної діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» :
> Документи депозитарної установи
> Тарифи депозитарної установи

І далі шукайте "Тарифи на депозитарні операції Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) (для фізичних осіб) з 01.11.2024"
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:12

  ramzes4 написав:
  moveton написав:
  greenozon написав:а навіщо там Акції чи скидки якщо із 1ого числа все по 0-х? (окрім довідок)

Где написано, что для "Стандарта" с первого числа всё по нулям? Вот этого-то я и не нашёл. Для "Индивидуального" это именно его особая скидка.

https://privatbank.ua/investicionnyje-uslugi
> Документи щодо здійснення депозитарної діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» :
> Документи депозитарної установи
> Тарифи депозитарної установи

І далі шукайте "Тарифи на депозитарні операції Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) (для фізичних осіб) з 01.11.2024"

Ну как бы "Индивидуальный" - это тоже для физиков. Так что можно трактовать двояко. Почему тогда на главной странице написано про отмену комисов только для "Индивидуального"? Причём дата отмены та же самая. Не прельщает этот бардак. А с моей удачей даже, если комисы сейчас действительно отменили, то их обратно введут стоит мне вернуться. Не, ушёл, так ушёл. Выгода в год в десяток-другой центов на тысячедолларовой бумаге того не стоит.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 13:52

Re: Ринок ОВДП

А Універ присилає листа із одним випуском US Treasuries. Щось змінюється в Україні чи я щось пропустив?
Картинку стандартно щось додати не вдається... спробуємо такЗображення
nickvp
 
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