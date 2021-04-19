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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 830831832833
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 20:52

  moveton написав:
  alibob написав:Вперше спробував достроково продати вовдп на https://trade.online.icu. Написало щось на кшталт "успішно".
Купував в дії з різних банків з виплатою теж на різні.
Куди тут виплати ідуть? В процесі продажу такого питання не було.
І ще - що це таке:

"Грошові кошти

Рахунок:
2114xxxx-xxxxx

Залишок коштів:
-xxxxx грн.

Заблоковано для виведення:
yyyyy грн."

До продажу було: "Залишок коштів" в- дорівнював "Заблоковано" в+.
Зараз - зменшився на суму проданих обліг. "Заблоковано для виведення" сума лишилася така сама.
Прошу допомоги залу.

В ICU только одно место для денег: баланс клиента. "Залишок коштів" на эту сумму уверен, что увеличился, а не уменьшился (поскольку был в минусе, то уменьшился по модулю). Вот что там за выведение, которое в минус баланс уводит - это странно. У меня было подобное, но поддержка так ничего ответить и не смогла, а через неделю само разблокировалось и баланс стал положительным.

"Вот что там за выведение, которое в минус баланс уводит - это странно."
Цифри приблизно -
Було

Цінні папери 27
на 27к

Грошові кошти
Залишок коштів -30к
Заблоковано для виведення 30к

Продав 25

Цінні папери 2
на 2к

Грошові кошти
Залишок коштів -3к
Заблоковано для виведення 30к

Написав на sales@icu.ua.
Як швидко відповідають?

І ще, коли вже кошти (не в мене, в іншої людини) є в "Залишок коштів" з позитивним балансом ("Заблоковано" там 0), натискання "Вивести кошти" перекидає на іншу сторінку, на якій треба ввести суму і Банківській акаунт. При натисканні в поле цього акаунту випадає біла стрічка з галочкою. Вставити чи написати туди свій ібан не дає. Як вивести?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 21:48

  alibob написав:Грошові кошти
Залишок коштів -30к
Заблоковано для виведення 30к

Продав 25

Цінні папери 2
на 2к

Грошові кошти
Залишок коштів -3к
Заблоковано для виведення 30к

Вообще, если было -30к и продано так на 25к, то должно бы стать -5к, а не -3к. Что там за блокировка в минус - это другой вопрос. Я и "Заблоковано для виведення" там сроду не видел. У меня всегда эта колонка называлась просто "Заблоковано". Возникала в двух случаях:
1) Таки вывод. Тогда в первой колонке сразу уменьшается на сумму вывода, а заблокированная на эту сумму увеличивается. После проведения платежа из заблокированых исчезает.
2) Покупка ОВГЗ через Дию. Вот тогда баланс может временно уйти в минус потому, что ICU денег ещё по факту не получил, а бумаги уже зачислил. Точно не было такой покупки в последние дни?

  alibob написав:Написав на sales@icu.ua.
Як швидко відповідають?

Как повезёт. Я им вообще звонил. Девочка чего-то проверяла, отвечала, что сама не понимает что у меня за блокировки и передаёт разбираться более компетентным людям. От них я ответа за неделю так и не получил.

  alibob написав:І ще, коли вже кошти (не в мене, в іншої людини) є в "Залишок коштів" з позитивним балансом ("Заблоковано" там 0), натискання "Вивести кошти" перекидає на іншу сторінку, на якій треба ввести суму і Банківській акаунт. При натисканні в поле цього акаунту випадає біла стрічка з галочкою. Вставити чи написати туди свій ібан не дає. Як вивести?

Там нужно выбирать из верифицированных счетов. Этот список заполняется в другом кабинете: https://onboarding.online.icu/uk/accounts Или уже заполнен и всё равно эти счета на выбор не предоставляются? Не должно так быть.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 21:56

Re: Ринок ОВДП

Дякую. В онбордінгу тільки зараз додали рахунок і показує "в обробці". До цього не було жодного.

Щодо
"Заблоковано".
1) Таки вывод.

Був від'ємний баланс -30к, що по модулю дорівнював Заблоковано до виводу. Після продажу 25 обліг зменшився до -3к.

2) Покупка ОВГЗ через Дию.
Точно не было такой покупки в последние дни?

Востаннє купувалися 9 шт вчора, перед тим 1 шт позавчора, всі попередні минулого місяця.
Востаннє редагувалось alibob в Чет 17 кві, 2025 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:01

Re: Ринок ОВДП

  alibob написав:І ще, коли вже кошти (не в мене, в іншої людини) є в "Залишок коштів" з позитивним балансом ("Заблоковано" там 0), натискання "Вивести кошти" перекидає на іншу сторінку, на якій треба ввести суму і Банківській акаунт. При натисканні в поле цього акаунту випадає біла стрічка з галочкою. Вставити чи написати туди свій ібан не дає. Як вивести?

Зайти в іншу приблуду https://onboarding.online.icu/uk/login (там свій пароль)
І зареєструвати свої рахунки (мона без карток) для виводу. І тоді у той білій стрічці вони і з'являться.
Якщо замовите вивід до 10:00 (пофіг на саму торгсесію), то гроші прийдуть десь до обіду. В іншому випадку -- десь після 17:00.

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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:09

Re: Ринок ОВДП

  alibob написав:Востаннє купувалися 9 шт вчора, перед тим 1 шт позавчора, всі попередні минулого місяця.

Вот эти могли бы быть в таком заблокированном минусе. Но 30к тогда многовато. Странно так.

  alibob написав:В онбордінгу тільки зараз додали рахунок і показує "в обробці". До цього не було жодного.

Тогда всё правильно. Завтра в ICU придут на работу, посмотрят и реально добавят.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 23:33

Дякую всім.
alibob
 
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