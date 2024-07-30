RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 12:20

Re: Ринок ОВДП

  SAndriy1 написав:...новий випуск квітень 2028 взяв
Хм. А який же там дисконт малюється? Його ж ще немає того дисконту...
Він з'явиться десь за півроку-рік до погашення. Тому вважаю, що доцільніше брати короткі обліжки з залишком до погашення 3..6 міс, там вже все зрозуміло з їх справжньою ціною.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6355
З нами з: 05.05.21
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:14

Згідно постанови, начебто валютні ОВДП продаються на вторинному ринку за грн
Но чомусь в банках, ціна вказана в $, а в інвестфірмах в грн
Кожна установа сама вирішує в якій валюті продавати?

Реально за яку валюту продають валютні ОВДП на вторинному ринку?

Якщо наприклад інвестфірма продає доларову ОВДП за грн, то погашення відбуваються в $?
Чи діють обмеження як для депозитів, на суму покупки?

Виглядає як більш надійна конвертація, та можливо без обмежень
dan74
 
Повідомлень: 42
З нами з: 08.02.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:35

Re: Ринок ОВДП

  dan74 написав:Згідно постанови, начебто валютні ОВДП продаються на вторинному ринку за грн

Думаю, для начала стоит привести ссылку на постанову и место в ней, где такая интересная штука написана. Хотя бы для понимания: могут продаваться или обязаны продаваться только за гривну. После этого может остальные вопросы и отпадут. Реально банки продают за ту валюту, в которой номинированы бумаги. Об этом даже в FAQ каждого продавца написано. С небанковскими всё сложно. Я даже в кабинетах у них не встречал валютных в продаже, поэтому не знаю откуда дровишки, что они продают за гривну и насколько у них нет других вариантов. Наверное, продают. Даже во времена фиксированного курса в ICU был вариант прикупить за гривны. Но курс был кабы не повыше, чем в обменках, поэтому для пересичных оно смысла не имело.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
5
  #<1 ... 838839840841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 кві, 2025 10:28
24589
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3516
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2835
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14037)
29.04.2025 15:06
Ринок ОВДП (8403)
29.04.2025 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.