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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:14

  prodigy написав:цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?


Де не вказано?
Купон присутній
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:41

  Всюдиносапхайчик написав:
  ramaz написав:
  Всюдиносапхайчик написав:У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%


Пан має рацію. Дякую!


Так - вийшло 4.25
Виходить ПУМБ в прольоті - на сайті було 4.3
ШІ на аналізі за рік теж в прольоті - було 4.4

Хтось вгадав 4.25

Укрексім теж вгадав, 4% - і це вийшоа мінімум

Тепер мабуть, курс на міжбанку теж начне падати?
через залишок заявко на 800млн
dan74
 
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  #<1 ... 839840841842
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