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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 839840841842
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:14

  prodigy написав:цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?


Де не вказано?
Купон присутній
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 18:41

  Всюдиносапхайчик написав:
  ramaz написав:
  Всюдиносапхайчик написав:У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%


Пан має рацію. Дякую!


Так - вийшло 4.25
Виходить ПУМБ в прольоті - на сайті було 4.3
ШІ на аналізі за рік теж в прольоті - було 4.4

Хтось вгадав 4.25

Укрексім теж вгадав, 4% - і це вийшоа мінімум

Тепер мабуть, курс на міжбанку теж начне падати?
через залишок заявко на 800млн
dan74
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:42

  Navegantes написав:
  prodigy написав:цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?


Де не вказано?
Купон присутній


дайте посилання, дивився тут-немає
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000235196
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234413
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:47

  prodigy написав:
  Navegantes написав:
  prodigy написав:цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?


Де не вказано?
Купон присутній


дайте посилання, дивився тут-немає
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000235196
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234413

https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000234413
https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000235196
Натиснути "Детальніше"
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:36

  SAndriy1 написав:
  prodigy написав:
дайте посилання, дивився тут-немає
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000235196
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234413

https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000234413
https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000235196
Натиснути "Детальніше"



сердечно дякую
83,05 не так багато, але хто зна чи буде бsільше))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:49

Опять тянут с выплатами по овдп.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:51

Re: Ринок ОВДП

Порт написав:Опять тянут с выплатами по овдп.
Не тягнуть ,а рахують
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:28

  lamal написав:
Порт написав:Опять тянут с выплатами по овдп.
Не тягнуть ,а рахують

Не рахують а підрахують.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:04

  Порт написав:Опять тянут с выплатами по овдп.

ніколи в 12 дня не виплачували - але люди чекають ледь не з 6ої ранку :D
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:11

Re: Ринок ОВДП

  lamal написав:Не тягнуть ,а рахують


І нацкешбек також не перераховують. А у мене борги по комуналці чекають
Investor_K
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