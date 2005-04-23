VASH написав:Сьогодні поповнив рахунок в ІКУ та купив папери. Поповнював за реквізитами із проблемного останнім часом Сенсу – на теперішній час залишок ліміту НЕ змінився. Є сподівання, що банк «перехворів»
Сенс мені поставив ліміт 100 т , другий тиждень розглядають моє звернення щодо збільшення ліміту - вчора дзвонили, що під кожний платіж мені буде потрібно звертатися до відділення або на гарячу лінію з заявою. Поки кажуть, що не можуть збільшити ліміт на постійній основі Приват з огляду на мої річні декларації автоматом поставив ліміт 500т на день та 1 млн на місяць.
Я правильно розумію, що деякі банки дозволяють купувати ОВДП через Дію за рахунок кредитного ліміту та без комісій і головне лише вчасно гасити та потім знову наново купувати ОВДП через Дію? Чи це лише тимчасова дірка, яку банки вже латають?
Всюдиносапхайчик написав:Я правильно розумію, що деякі банки дозволяють купувати ОВДП через Дію за рахунок кредитного ліміту та без комісій і головне лише вчасно гасити та потім знову наново купувати ОВДП через Дію? Чи це лише тимчасова дірка, яку банки вже латають?
таких залишилось дуже мало, так розумію скоро зовсім не залишиться. Головне потім пояснити походження коштів, а то вони однією рукою дають, а головою починають розповідати, що кредитні кошти не є джерелом походження та фінмоніторять по повній.
Всюдиносапхайчик написав:Я правильно розумію, що деякі банки дозволяють купувати ОВДП через Дію за рахунок кредитного ліміту та без комісій і головне лише вчасно гасити та потім знову наново купувати ОВДП через Дію? Чи це лише тимчасова дірка, яку банки вже латають?
таких залишилось дуже мало, так розумію скоро зовсім не залишиться. Головне потім пояснити походження коштів, а то вони однією рукою дають, а головою починають розповідати, що кредитні кошти не є джерелом походження та фінмоніторять по повній.
А з якими з банків у вас були такі проблеми? Якщо не секрет. Можна у приватні))